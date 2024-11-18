「2024年世界棒球12強賽」中華隊11:3擊敗澳洲，從台北大巨蛋晉級超級循環賽、前進東京大巨蛋有夠熱血！全民都想一起去日本，需求暴增影響，各家機票價格一晚飆升7萬；東京大巨蛋附近住宿更幾乎沒房，只找到一間「三晚2萬4」，連住到橫濱打算通勤也是「三晚2萬4」的金額。
中華隊12強棒球賽締造隊史最佳紀錄，爆冷帶大家前進東京大巨蛋有夠嗨！旅天下發言人許哲郎表示：「11/21-24東京自由行機票完售，詢問度增加逾3成」，他還透露「需求上升、帶動機票價格上漲，全日空來回機票甚至飆到5萬元」。
也有業者透露：「昨天球賽打到一半，大家就都開始訂票，中華航空11/19-24的票都訂滿了」；國泰航空也表示「機位全滿」，建議民眾香港轉機飛日本，分段飛價格都沒變貴。
稍早實際查詢11/21-11/25搭乘星宇航空飛東京成田機場，機票價格直接飆升6～7萬；日期改抓11/19-24尋找中華航空機票，出發也只剩高艙等，價格落在新台幣約3萬5至6萬3還不含稅，稅金以今天價格3,330元來算，飛一趟應援中華隊的票價大約要花4萬～7萬元左右。而且金額浮動，下午價錢又會不一樣了。
「傑西大叔」一早查詢東京大巨蛋附近的飯店，發現都已經被訂滿，距離東京巨蛋最近、且有空房的飯店只剩「一間三個晚上要2萬4的房間」。他也發現「距離相對近的上野車站更是沒房，羽田機場內超過一千六百個房間的大型飯店都滿房」；即使打算住到橫濱、靠通勤往返，最便宜的商務旅館「三個晚上也要2萬4」。
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也有業者透露：「昨天球賽打到一半，大家就都開始訂票，中華航空11/19-24的票都訂滿了」；國泰航空也表示「機位全滿」，建議民眾香港轉機飛日本，分段飛價格都沒變貴。
稍早實際查詢11/21-11/25搭乘星宇航空飛東京成田機場，機票價格直接飆升6～7萬；日期改抓11/19-24尋找中華航空機票，出發也只剩高艙等，價格落在新台幣約3萬5至6萬3還不含稅，稅金以今天價格3,330元來算，飛一趟應援中華隊的票價大約要花4萬～7萬元左右。而且金額浮動，下午價錢又會不一樣了。
「傑西大叔」一早查詢東京大巨蛋附近的飯店，發現都已經被訂滿，距離東京巨蛋最近、且有空房的飯店只剩「一間三個晚上要2萬4的房間」。他也發現「距離相對近的上野車站更是沒房，羽田機場內超過一千六百個房間的大型飯店都滿房」；即使打算住到橫濱、靠通勤往返，最便宜的商務旅館「三個晚上也要2萬4」。
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