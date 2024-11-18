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▲李晧禎身穿白色禮服，胸前的開衩設計令粉絲大飽眼福。（圖／李晧禎IG）

▲李晧禎對著鏡頭俏皮嘟嘴，融化一票粉絲。（圖／李晧禎IG）

▲近日12強賽「日韓大戰」開打，包括安芝儇、李皓禎、南珉貞、趙娟週都在列。（圖／世界十二強棒球錦標賽臉書）

富邦啦啦隊「Fubon Angels」韓籍成員李晧禎有「最甜外援」、「釜山女神」的美稱，近期世界12強棒球錦標賽開打，李晧禎與安芝儇、南珉貞、趙娟週、金泰琳一同登上大巨蛋幫韓國隊應援，一出場立刻成為場上焦點。昨（17）日李晧禎曬出多張出席活動的側拍照，畫面中她身穿低胸白色禮服，好身材呼之欲出，貼文曝光後立刻引發粉絲暴動，留言區被狂刷一排愛心。李晧禎昨日曬出一系列出席活動的美照，畫面中她穿上絕美禮服，將頭髮盤起，露出肩頸線條，雪白肌膚一覽無遺，而禮服胸前的開衩設計更凸顯出她的好身材。李晧禎對著鏡頭露出甜美笑容，還大放送嘟嘴、賣萌等表情，融化一票粉絲，貼文曝光後瞬間吸萬人朝聖，紛紛留言直呼：「根本就是仙女，怎麼可以美成這樣」、「太仙了」、「好誇張的顏值和身材」、「天上下來的仙女！」近期世界棒球12強正如火如荼展開中，15日韓國對決日本，官方特別邀請5位在中職的韓籍啦啦隊員，包含李晧禎、安芝儇、南珉貞、趙娟週、新人金泰琳等女神上陣為韓國隊賽事應援，成員們在台上大跳韓國女團Aespa的歌曲〈supernova〉和〈drama〉炒熱現場氣氛，超香的畫面也立刻引發轟動。