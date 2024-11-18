統一獅內戰前嗆聲勝騎士！世界12強棒球賽B組預賽進入尾聲，中華隊提前晉級資格，是睽違21年再度晉級全球成棒等級賽事4強，並將前往日本東京巨蛋進行超級循環賽。首戰對手委內瑞拉，陣中有中職的洋投勝騎士（Mario Sanchez），和中華隊的陳傑憲、潘傑楷、邱智呈等人都效力統一獅隊，有望上演內戰，而陳傑憲在今（18）日賽前受訪時，也笑說：「不管打好打壞，一定都會透過翻譯去嗆他。」
首戰碰頭中職3洋投 陳傑憲期待對決
世界12強棒球錦標賽A組預賽較早結束，委內瑞拉以4勝1敗成績搶下A組龍頭寶座，和美國隊一同晉級複賽。委內瑞拉的投手群中，有不少熟面孔，包含本季中職投手雙冠王勝騎士（Mario Sanchez）、富邦悍將富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez），以及前樂天桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto）都在名單當中。
談到是否有聯絡勝騎士，陳傑憲說：「沒有阿，我英文又不好，但很想跟他對決，不管打好打壞都會透過翻譯去嗆他。我相信我們同隊這麼久，他一定會觀察到我的缺點，他對美國那場投很好，應該信心也因此增加不少。」
勝騎士在A組預賽面對美國先發，他繳出6局失2分的優質先發表現，並且飆出10次三振，是委內瑞拉倚重的投手戰力。
對於中華隊即將前進東京的超級循環賽，是否抱有期待，他表示：「我這個人比較務實一點，不會把目標放太遠太大，這次比賽自己的目標當然就是表現好，幫助球隊拿下勝利，如今達成了，而且有機會進到東京巨蛋，可以跟各國好手對決，對我來說很開心也很榮幸，想要看看我們能走到什麼階段。」
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世界12強棒球錦標賽A組預賽較早結束，委內瑞拉以4勝1敗成績搶下A組龍頭寶座，和美國隊一同晉級複賽。委內瑞拉的投手群中，有不少熟面孔，包含本季中職投手雙冠王勝騎士（Mario Sanchez）、富邦悍將富藍戈（Enderson Franco）、羅戈（Nivaldo Rodriguez），以及前樂天桃猿洋投必贏多（Ricardo Pinto）都在名單當中。
談到是否有聯絡勝騎士，陳傑憲說：「沒有阿，我英文又不好，但很想跟他對決，不管打好打壞都會透過翻譯去嗆他。我相信我們同隊這麼久，他一定會觀察到我的缺點，他對美國那場投很好，應該信心也因此增加不少。」
勝騎士在A組預賽面對美國先發，他繳出6局失2分的優質先發表現，並且飆出10次三振，是委內瑞拉倚重的投手戰力。
對於中華隊即將前進東京的超級循環賽，是否抱有期待，他表示：「我這個人比較務實一點，不會把目標放太遠太大，這次比賽自己的目標當然就是表現好，幫助球隊拿下勝利，如今達成了，而且有機會進到東京巨蛋，可以跟各國好手對決，對我來說很開心也很榮幸，想要看看我們能走到什麼階段。」
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