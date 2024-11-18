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▲統一獅王牌洋投勝騎士，在世界12強賽預賽先發面對美國，繳出6局失2分的優質先發表現，並且飆出10次三振，是委內瑞拉倚重的投手戰力。（圖／NOWnews資料照，記者朱永強攝）

統一獅內戰前嗆聲勝騎士！世界12強棒球賽B組預賽進入尾聲，中華隊提前晉級資格，是睽違21年再度晉級全球成棒等級賽事4強，並將前往日本東京巨蛋進行超級循環賽。世界12強棒球錦標賽A組預賽較早結束，委內瑞拉以4勝1敗成績搶下A組龍頭寶座，和美國隊一同晉級複賽。委內瑞拉的投手群中，有不少熟面孔，勝騎士在A組預賽面對美國先發，他繳出6局失2分的優質先發表現，並且飆出10次三振，是委內瑞拉倚重的投手戰力。對於中華隊即將前進東京的超級循環賽，是否抱有期待，他表示：「我這個人比較務實一點，不會把目標放太遠太大，