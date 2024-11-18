蔡其昌盡力為中華隊爭取包機！世界12強棒球賽，中華隊先後擊敗韓國、多明尼加以及澳洲，確定以B組第2身份闖入複賽，進入最終4強。由於下一階段賽事將在東京巨蛋開打，中華隊明（19）日預計將和日本、澳洲一同搭稱包機前往日本，中職會長兼領隊蔡其昌表示，目前正在協調，希望提供較大的客機給中華隊，並且會為中華隊爭取回程包機，不過他也坦言在去程部分：「作業時間不到24小時，機會不太大。」
去程班機難調整 期望回程能包機
中華隊今（18）日古巴戰前，領隊蔡其昌接受媒體訪問，透露原先的航程規劃，表示中華隊會和日本隊一起搭乘華航包機前往日本，由於是世界棒壘球總會（WBSC）一同處理，中華隊、日本隊各分到12席商務艙，而澳洲要從日本回去，所以也分到12席商務席，WBSC官方則有4席。
蔡其昌說：「雖然站在中職會長立場，希望中華隊能夠單獨包機，但明天中午就要飛，24小時內要找出一台飛機，難度相當高，並且日本隊認為有違公平，不過有答應1個時間帶，目前看起來機會不大，但我們會盡力嘗試看看。」
而關於回程部分，他表示：「聯盟正在努力協調包機，不會像去程只有24小時處理，希望中華隊可以全員一起回來，除了教練、球員、後勤團隊，還有應援團隊，甚至是球迷，這是第一志願，而第二志願則是優先解決球員的商務艙，由於商務艙位置有限，擔心有些人是商務，有些人是經濟。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊今（18）日古巴戰前，領隊蔡其昌接受媒體訪問，透露原先的航程規劃，表示中華隊會和日本隊一起搭乘華航包機前往日本，由於是世界棒壘球總會（WBSC）一同處理，中華隊、日本隊各分到12席商務艙，而澳洲要從日本回去，所以也分到12席商務席，WBSC官方則有4席。
蔡其昌說：「雖然站在中職會長立場，希望中華隊能夠單獨包機，但明天中午就要飛，24小時內要找出一台飛機，難度相當高，並且日本隊認為有違公平，不過有答應1個時間帶，目前看起來機會不大，但我們會盡力嘗試看看。」
而關於回程部分，他表示：「聯盟正在努力協調包機，不會像去程只有24小時處理，希望中華隊可以全員一起回來，除了教練、球員、後勤團隊，還有應援團隊，甚至是球迷，這是第一志願，而第二志願則是優先解決球員的商務艙，由於商務艙位置有限，擔心有些人是商務，有些人是經濟。」
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。