我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒球12強中華隊在贏下澳洲後確定晉級最後四強，寫下12強隊史最佳成績。（圖／記者葉政勳攝）

蔡其昌盡力為中華隊爭取包機！世界12強棒球賽，中華隊先後擊敗韓國、多明尼加以及澳洲，確定以B組第2身份闖入複賽，進入最終4強。中華隊今（18）日古巴戰前，領隊蔡其昌接受媒體訪問，透露原先的航程規劃，表示中華隊會和日本隊一起搭乘華航包機前往日本，蔡其昌說：「雖然站在中職會長立場，希望中華隊能夠單獨包機，而關於回程部分，他表示：「聯盟正在努力協調包機，不會像去程只有24小時處理，，由於商務艙位置有限，擔心有些人是商務，有些人是經濟。」