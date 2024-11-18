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中華成棒隊在2024年世界棒球12強賽中表現出色，以4勝1敗的戰績挺進東京4強，寫下12強隊史最佳成績，也為球隊帶來豐厚的獎金。根據世界棒壘球總會（WBSC）規定，進入4強的球隊至少可獲得35萬美元（約合1138萬新台幣）團隊獎金，而最終奪冠的隊伍將抱回高達150萬美元（約合4878萬新台幣）獎金。WBSC針對12強賽設立了詳細的獎金結構，不僅包括名次獎金，還涵蓋每場比賽的勝場獎金。以下為獎金分配細節：冠軍：150萬美元（約合4878萬新台幣）亞軍：75萬美元（約合2439萬新台幣）季軍：50萬美元（約合1626萬新台幣）第4名：35萬美元（約合1138萬新台幣）第5名：30萬美元（約合976萬新台幣）第6名：25萬美元（約合813萬新台幣）第7-12名：18萬美元（約合586萬新台幣）此外，預賽階段每場勝利可獲得1萬美元（約合32.5萬新台幣），而超級循環賽每場勝利的獎金則翻倍至2萬美元（約合65萬新台幣）。若在預賽中拿到分組第1名，額外可再獲2萬美元獎金。除了WBSC提供的獎金，我國政府設有「國光體育獎章」制度，將12強列為一級賽事。根據體育署規定，若球隊闖進前3名，每名球員可分別獲得新台幣700萬元（冠軍）、500萬元（亞軍）或300萬元（季軍）的獎金。回顧過往，中華隊三度參加12強賽，2015年首屆賽事排名第9，2019年第2屆雖打入複賽，但最終以第5名作收，無緣國光獎金。本屆賽事中華隊挺進4強，至少保底1138萬元獎金。中華隊接下來將於21日展開超級循環賽，依序對決委內瑞拉、美國及日本。