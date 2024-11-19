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2024年世界棒球12強賽，中華隊於今（18）日晚間在台北大巨蛋迎戰古巴，雖然中華隊已經確定以分組第2的身份晉級4強，但全隊依舊全力以赴，最終中華隊以2：0擊敗古巴，繼2015年首屆12強賽後，再次戰勝這支昔日的棒球霸主。賽後，古巴總教練強森（Armando Johnson）坦言，此次球隊表現不如預期。預賽5場結束，古巴戰績1勝4敗，唯一1勝是擊敗澳洲，古巴總教練強森表示：「本屆我們的成績並不理想，但我要讚賞球員在場上和場下都盡力而為，雖然未能達成目標，但球員的努力值得肯定，自己也不會過度責怪。」強森提到，無法晉級超級循環賽的確令人遺憾，並對中華隊和日本隊晉級4強表示敬意，「這兩支球隊陣容完整，各方面的表現都很棒，尤其是中華隊展現出了極佳的士氣和團隊凝聚力。」談及在台北大巨蛋比賽的感受，強森表示：「台灣的觀眾非常熱情且有紀律，他們整齊一致地為中華隊加油，這絕對是提升士氣的重要關鍵，很開心台灣有一座大巨蛋。」他認為，中華隊能在這樣的主場氛圍下展現優異表現，是對球迷最好的回報。被問到古巴未安排在大巨蛋練球是否影響表現，強森並未推卸責任：「這不是藉口，球隊必須適應各種環境，關鍵在於球員的調整能力。」同時，他對中華隊投手群表現讚譽有加，「台灣的投手非常優秀，直球與變化球的控球都很精準，能壓低球路，對打者來說非常難以應付。」回顧古巴隊過去的輝煌戰績，他們曾在世界棒壇叱吒風雲，「紅色閃電」的稱號一度讓各國忌憚。然而，近年來古巴隊成績逐漸下滑，球員叛逃、球員青黃不接等問題都對戰力產生直接性的影響。此次12強賽，他們未能晉級4強，成為球隊實力下滑的又一次警示。