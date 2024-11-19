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民眾黨主席柯文哲日前被媒體人璩美鳳指控性騷擾，黨副秘書長許甫則掀出光碟案狂酸璩美鳳，引發爭議。民進黨台北市議員林延鳳昨在政論節目中，以陳智菡高中時也被老阿伯性騷擾為例指出，陳智菡自己也在多年後才透露心情，為何許甫還去質疑璩美鳳？陳智菡則痛批民進黨議員接連以「極其變態扭曲的騷擾與言語」霸凌她。許甫為了護妻，也跳出來猛轟林延鳳「極盡下流」。民眾黨副秘書長許甫日前在自家YT《民眾之聲》，重翻璩美鳳光碟案，狂酸璩美鳳可能會變週刊關燈人；他並強調，跟璩美鳳對街合作案時，沒有感覺她有任何不舒服、或對柯文哲有不滿。北市議員林延鳳昨則在三立《新台派上線》節目中表示，陳智菡2023年曾自曝高中時搭公車曾經被老阿北摸大腿，很不舒服；但她老公許甫卻去質疑璩美鳳，陳智菡多年後才說出被性騷擾的經驗，以許甫的標準，「請問妳當時被摸很舒服嗎？」對此，陳智菡砲轟民進黨議員群起霸凌她，有人無端指控她被柯文哲性騷擾，林延鳳又拿她高中時的經驗當成笑話，「我已經不知道要怎麼面對這一連串極其變態扭曲的騷擾與言語霸凌。」而許甫為了護妻，也轉貼陳智菡的貼文，大罵林延鳳「極盡下流」，許甫並揭露林延鳳曾在民進黨婦女部當過專員，卻對另一位女性公然性霸凌，要大家記住林延鳳這個名字。