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▲現有的HBO Go用戶將在今日自動轉移至Max平台，只要下載應用程式即可繼續觀賞原有節目內容。（圖／WarnerMedia）

▲▼HBO Max結合院線大片、獨創劇集、熱門經典節目、真實故事及闔家觀賞​等獨家影劇，提供HBO、哈利波特、DC宇宙、卡通頻道、華納兄弟、Discovery頻道等知名品牌內容。（圖／翻攝自HBO Max官網）

▲HBO Max分為標準、高級兩種方案，月費均不超過300元，差異在於觀看裝置數量、最高畫質及下載影片數。（圖／翻攝自HBO Max官網）

▲Netflix標準方案同樣可在2台裝置上同時觀看，支援最高畫質1080p，但不久前才剛漲價，月費為380元，比起HBO Max整整貴上160元。（圖／NOWnews社群中心製）

HBO Max串流平台今（19）日正式登陸台灣、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和香港，結合院線大片、獨創劇集、熱門經典節目、真實故事及闔家觀賞​等獨家影劇，包含HBO、哈利波特、DC宇宙、卡通頻道、華納兄弟、Discovery頻道等知名品牌內容都能盡情欣賞，讓觀眾期待不已。《NOWnews今日新聞》也整理出HBO Max熱門片單、訂閱費用等資訊，讓讀者一次看。HBO Max今日在印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、台灣及香港7個亞洲地區上線，訂閱者也使用手機、電視及電腦等裝置觀賞Max原創內容。現有的HBO Go用戶也將在今日自動轉移至Max平台，只要下載應用程式即可繼續觀賞原有節目內容。HBO Max結合院線大片、獨創劇集、熱門經典節目、真實故事及闔家觀賞​等獨家影劇，提供HBO、哈利波特、DC宇宙、卡通頻道、華納兄弟、Discovery頻道等知名品牌內容。其中HBO原創系列及獨家影劇，包含《沙丘：預言》、《權力遊戲》、《龍族前傳》、《白蓮花大飯店》、《最後生還者》以及即將上線的《哈利波特》影集。電影方面則有《哈利波特》完整電影集數、《沙丘》系列、《水行俠失落王國》、《旺卡》、《魔戒》、《芭比》，以及即將上線的《奧本海默》、《陰間大法師2》、《怪誕屍新娘》等；除此之外，華納兄弟旗下熱門作品《六人行》、《慾望城市》、DC宇宙、《厲陰宅》宇宙、《駭客任務》等也能在HBO Max上觀賞。闔家觀賞的內容則有卡通頻道與CARTOONITO等兒童品牌，包含《探險活寶》、《熊熊遇見你》、《湯姆貓與傑利鼠》、《少年悍將GO！》等節目皆能一次收看。◾可在2台裝置上同時觀看。◾全高畫質（Full HD）影片解析度。◾支援多種設備觀看，包括電視。◾最多可下載30部影片，隨時隨地輕鬆觀看。◾可在4台裝置上同時觀看。◾可支援4K UHD影片解析度及杜比全景聲（視內容而定）。◾支援多種設備觀看，包括電視。◾最多可下載100部影片，隨時隨地輕鬆觀看。另外，HBO Max在台灣是由台灣大哥大代理，因此台灣大哥大用戶可享優惠價格訂閱，電信優惠月費只要160起。首先以價格來看，Netflix標準方案同樣可在2台裝置上同時觀看，支援最高畫質1080p，但不久前才剛漲價，月費為380元，，即便是Netflix基本方案，月費也要290元；Netflix高級方案則是同樣支援4台裝置上同時觀看，最高畫質為4K+HDR，月費為460元，不過，Netflix不斷拓展多元化自製內容，每年都推出優質原創影集，包含《怪奇物語》、《王冠》、《后翼棄兵》等，另外也有韓劇《魷魚遊戲》、《黑暗榮耀》、《愛的迫降》等，積極投資亞洲市場，成功引起全球性話題，，光是必看片單就整排滑不完。HBO Max則是結合多部經典美劇及院線大片，包含《六人行》、《白蓮花大飯店》、《權力遊戲》以及《奧本海默》、《哈利波特》等內容，熱愛HBO經典劇集的粉絲一定會看到入迷，，可盡情窩在家享受4K UHD高畫質電影體驗。