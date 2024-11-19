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民眾黨主席柯文哲日前被媒體人璩美鳳指控性騷擾，黨副秘書長許甫則掀出光碟案狂酸璩美鳳，還說看不出她有不舒服，引爆民進黨北市議員林延鳳跟許甫、陳智菡夫妻隔空互槓。林延鳳今（19）日再轟許甫、陳智菡對性騷擾根本雙標，民眾黨至今仍未設性平會調查柯文哲性騷擾案，應該先跟璩美鳳道歉。民進黨北市議員林延鳳昨在政論節目，提到許甫聲稱跟璩美鳳對接合作案時，完全沒有感覺到她對柯文哲有不滿或是不舒服，這套標準若套用在他的妻子陳智菡2023年才透露自己高中時被性騷擾的經驗，難道意思是陳智菡被騷擾的時候很舒服嗎？陳智菡則發文痛批林延鳳把她被性騷擾的經驗當成笑話，言語霸凌。陳的丈夫許甫也跳出來大罵林延鳳言語「極盡下流」，公然性霸凌陳智菡。對此，林延鳳今則回應，台中市府顧問蔡壁如以醫療行為為柯文哲涉性騷擾詭辯；許甫還用自家媒體拿璩美鳳不堪的往事說嘴稱「笑死」。她只是用柯文哲的性平事件跟許甫的標準，檢驗陳智菡為何時隔多年，再談高中被性騷的往事而已。林延鳳更進一步質疑，「民眾黨有主動成立性平會議，去調查你們高貴的黨主席跟釐清事實嗎？」如果沒有，陳智菡憑什麼談性平跟法治？這才是「笑死」。