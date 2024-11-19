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勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容涉職場霸凌，一位員工在辦公室輕生過世。勞動部長何佩珊今（19）日公布調查報告稱，無法證明該員工有遭受長官職場霸凌情事，引發眾怒。民眾黨立委陳昭姿痛批調查報告自相矛盾，且今年2月謝宜容就被舉報、遭時任次長王安邦約談，但今天何佩珊卻避談此事，陳昭姿質疑勞動部根本就是「官官相護」。民眾黨立委陳昭姿指出，勞動部今天公布分署公務員職場霸凌輕生案調查結果，結論是「謝宜容分署長確實有些管理不當，員工輕生是個人問題，和職場霸凌無關。」但報告中明白指出謝宜容有咆嘯、辱罵貶低員工之行為，導致多位同仁身心壓力大，求助身心科，還會要求員工在休假期間回覆工作訊息。但調查結果竟然又說無法證明該員工有遭長官霸凌情事，簡直自相矛盾、前後自打臉。陳昭姿喊話勞動部長何佩珊，應回想自己當年帶領關廠女工到重慶南路勞委會抗議、捍衛勞工權益的初衷。「問問自己，今天這個『官官相護』的調查報告，當年的妳，能接受嗎？」