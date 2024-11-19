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國民黨立委洪孟楷今（19）日質詢時拿出最新民調，顯示對於卓榮泰施政表現不滿意已超過滿意，且在一個月內多出百萬人站在對立面，詢問行政院長卓榮泰上任半年來有哪裡做得最不好？對此卓榮泰也坦言，人事上的糾紛一再出現，認為有能力來避免，這些人事案引起社會討論，這些都要引以為戒，稱無論如何都是有嚴重的問題，以後會做更審慎的考量。對於最新民調顯示不滿意度超過滿意度，呈現死亡交叉，洪孟楷質詢時問及，認為內閣團隊上任半年來，有哪些做得最不好的地方？卓榮泰表示，認為部長們都非常認真，但是有人事上的糾紛一再出現，倒是覺得有能力來避免，在任用上的問題沒辦法給社會正面說明，引起社會討論，認為這些都要引以為戒。洪孟楷稱，人事任用與在野黨無關，安排、選擇與發布都是行政部門的權力，過去在野黨也提醒不要用人唯親、用人唯綠，但過了大半年，似乎不是這麼一回事，才變成現在這樣。卓榮泰則回應，無論如何都是有嚴重的問題， 但在一些金融機構與國營事業任用上也有得到社會掌聲，但是當中也有個人因素問題，以後會做更審慎的考量。