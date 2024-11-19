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有沒有算過，你家裡同時使用幾種衛生紙呢？有的人是一個款式用到底，有的人卻是精打細算講究得很，餐桌上擦嘴巴、擤鼻涕擦臉、廁所擦屁股，通通都用不同的衛生紙。而在選擇衛生紙的時候，你最在意的是價格、抽數還是尺寸和厚度？不同的人對衛生紙的需求大不相同，但多數人在使用衛生紙的時候，最討厭的就是紙張太薄、一碰就破；也有人皮膚較敏感，需要柔軟、觸感佳的衛生紙；而既然是要跟肌膚接觸使用，當然要在意紙漿來源是否純淨、不含化學成分。家樂福自有品牌衛生紙，照顧到所有使用衛生紙的需求，不管對衛生紙抱有什麼期待，都能獲得滿足。家樂福自有品牌衛生紙，不僅是日常必需品，更是一份對地球的愛與心意。選用FSC（森林管理委員會）認證紙漿，100%原生紙漿好品質，有助增加森林碳儲量與維護自然生態，永續地球資源，不僅自己用得舒適，在使用衛生紙的同時，也等於默默地為地球盡了一份力，心裡多一份踏實。愛地球，更要好好愛自己，家樂福自有品牌衛生紙不添加螢光劑、染料等化學添加物，質地柔軟，不論是臉部、肌膚或其他敏感部位，都可以安心使用；且具有良好的水中分散性，使用後可隨水分解，不易堵塞馬桶，解決了家裡使用衛生紙的一大困擾。而三款衛生紙的外包裝都有兩隻熊互相依靠的背影，看了感覺好溫柔、好療癒，家樂福輕柔三層抽取式衛生紙的紫色款設計，更讓人感覺輕飄飄、蓬鬆鬆的， 好像進入一場奇幻又舒適的夢境。「家樂福三層抽取式衛生紙」質地厚實、韌性十足，帶著微妙的彈性與耐用感，不易破損，特別適合擺放在浴室與廁所，提供如廁時的安心呵護，每次抽取都為日常增添一份穩定安心與舒適價值。家樂福「輕柔」三層抽取式衛生紙則帶來如棉花般輕盈蓬鬆的柔軟觸感，像一陣輕風般撫過肌膚，特別適合鼻子過敏、需要常常擤鼻涕的人，不容易摩擦破裂，更不會刺激肌膚，每一次使用都是一場舒適的療癒體驗，而且情緒價值滿分。至於「家樂福抽取式衛生紙」，則是高CP值的選擇，簡約的厚度與實用的質地，適合放置在客廳或餐桌上，隨時為家人或客人提供便利，滿足生活中每一處的細微需求。另外，對於家中有毛小孩的飼主來說，三層衛生紙更是不二選擇，穩固耐用的質地，非常適合清理狗狗或貓咪的排泄物，這份貼心設計讓清潔變得輕鬆省力，也為與寵物的日常生活增添了一份安心與信賴感。家樂福自有品牌衛生紙的高CP值與高品質，絕對是家中各地方使用衛生紙的首選，門市和家樂福線上購物/家速配都能買到；使用家樂福線上購物或家速配下單購買，再也不用辛辛苦苦提著大包小包，只要動動手指，所有東西都會送到家，買東西更方便、更輕鬆了。