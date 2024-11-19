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▲汪曼玲（左）曾5度來台拜訪呂奇（右），可是前年已經失聯，接到呂奇死訊大半年到現在還未能證實。（圖／摘自IG）

▲呂奇最後電影作品《無言的結局》，女主角熊海靈的大膽鏡頭在台灣上映時幾乎都剪光，只剩煽情的表情，沒有引發太大爭議。（圖／摘自IMDb)

曾是粵語片最紅小生之一的呂奇，後來轉進幕後拍了不少女星裸露入鏡的情色電影，在香港影壇堪稱傳奇。他已低調定居台灣30多年，今年4月傳死訊，可是昔日螢幕情侶搭檔陳寶珠早和他失聯，與他相熟的資深記者汪曼玲，求證大半年也得不到確切結果，但香港媒體已大幅報導。呂奇最後的電影作是在台拍攝的《無言的結局》（香港片名《命帶桃花》），女主角熊海靈獻出最大尺度、上空露點，當年在港上映時曾受到討論。呂奇本名湯覺民，20歲考進中聯演員訓練班，先加入邵氏粵語片組，卻7年沒走紅，直到1965年和名旦南紅合演《公子多情》才大紅，接著又與陳寶珠湊成銀幕情侶檔，一連合作《影迷公主》、《姑娘十八一朵花》、《莫忘今宵》等片都大受歡迎。他在片中常是頭髮梳得服貼、要不就西裝筆挺，要不就便服隨性，都讓香江少女迷得不得了，宛如夢中情人。等到粵語片逐漸在香港走下坡，呂奇改以導演的身分再與邵氏合作，卻令外界很詫異，因為他執導了一堆情色片，女性露點畫面層出不窮，光看片名：《蕩女奇行》、《丹麥嬌娃》、《香港式的偷情》.....即不難想像內容。其中《財子 名花 星媽》成了香港首部「毛片」一有女性露體毛鏡頭的影片，掀起軒然大波。呂奇將台灣到港發展、由模特兒轉行演戲的艾蒂捧為影片主打愛將，剛開始免不了有裸露的畫面，但到彼此合作的後期，艾蒂已經不太需要露。當時常為艾蒂配戲的凌黛，則是把衣服穿回來後成了他的第2任妻子，為他生了兩個兒子，一家長住台灣。據稱呂奇是在嘗試過歐洲、加拿大、新加坡等地後，決定移居台灣，因為台灣認識他的人不多，可以不受干擾生活，也果真從他一家長住台灣後，香港娛樂界或是媒體就很難再得到他的消息，出現過很多的傳聞，包括他在台灣要開計程車為生等，可是20年前他接受香港廣播電台的連線訪問，否認有此事，他也被傳有開餐廳或是玩股票、靠房產收租過活等。香港人始終沒有忘了呂奇，就算沒辦法在台灣找到他息影後的蹤跡，也會設法讓他繼續活躍在公眾眼前。梁家輝在《92黑玫瑰對黑玫瑰》扮的角色就叫呂奇，造型也仿效呂奇昔日在粵語片的感覺，該片成為當年香港賣破兩千萬港幣的大片之一。5年後的TVB電視劇《難兄難弟》中羅嘉良、吳鎮宇、宣萱、張可頤分別扮演影射呂奇、謝賢、蕭芳芳、陳寶珠的角色，成為全年度TVB平均收視最高前3名的大戲之一，羅嘉良還榮登TVB年度最佳男主角大獎。儘管如此，陳寶珠的兒子透露母親已和呂奇多年未聯繫，因此香港藝能界想要找到呂奇並不容易。資深記者汪曼玲，過去曾5度來台北和呂奇見面，可是她透露自前年起就突然與他失聯：「2024年4月，在香港及台灣的朋友輾轉傳來呂奇逝世的傳聞。一直半信半疑，並嘗試花時間，不斷多方求證。可是，奇哥這30多年定居台灣，作風低調，除了至親好友，甚少與外間聯絡。至今未能找到任何確實的答案。」經過大半年，她決定和外界分享一下過去在台北多次與呂奇見面、訪問時的點點滴滴，讓大家能重溫呂奇的傳奇人生，才會引起香港媒體的高度關注。呂奇最後電影作品《無言的結局》找上性感的熊海靈主演，卻要她獻出進入演藝圈後最大尺度，她那時已為人妻，當年報載，她表示事先曾與丈夫商量過，而且還一起去戲院看了限級片《心鎖》，認為在新聞局的嚴格尺度下，即使要拍刻意裸露、煽情的戲，國內版也會被剪掉，所以老公也就沒反對，她則是跟片商約定好：台灣放映時，3點都不能見，海外版本，只能見兩點。也要求呂奇不能讓劇照外流，之後在台上映果然裸體的鏡頭的都剪掉，只有煽情的表情，因此沒有引起太大的關注，未衝擊到她的演員事業。