中華隊從首屆12強棒球賽的第9名，到本屆12強賽一路殺入超級循環賽，創下歷史，振奮人心。回顧過去兩屆12強賽，和本屆的小組賽，都令人回味無窮，《NOWnews》也整理出五大經典時刻，讓讀者回味英雄誕生的熱血回憶。
🔥解析中華隊兩大王牌投手該怎麼用？還有一隱藏ACE
1.首次參賽，首勝波多黎各（2015年）
經典比賽：中華隊 vs. 義大利（7：1）
2015年，首屆世界棒球12強賽，中華隊以東道主身份參賽。雖然最終以1勝2敗未能晉級，但對上義大利靠著林智勝和郭嚴文兩發全壘打，球隊以7：1取得隊史12強首勝，展現了實力與潛力。
2. 創下隊史最佳排名（2019年）
經典比賽：中華隊 vs. 委內瑞拉（3：0）
2019年，第二屆賽事中華隊在預賽以2勝1敗晉級複賽，最終取得第5名，創下當時隊史最佳紀錄。對委內瑞拉的比賽是中華隊晉級的重要關鍵，球隊以3：0完封對手，其中張奕和陳鴻文表現出色，人氣攀升。
3. 完封韓國，震撼亞洲（2019年）
經典比賽：中華隊 vs. 韓國（7：0）
2019年複賽階段，中華隊以7：0完封韓國，這是隊史首次在一級國際賽事中以大比分擊敗韓國。比賽中，投打俱佳的表現徹底壓制對手，尤其張奕先發徹底壓制韓國隊打線，是中華隊取得完封勝利的最大功臣，一戰成名。
4. 完封古巴，創歷史性突破（2024年）
經典比賽：中華隊 vs. 古巴（2：0）
2024年第三屆賽事，預賽中華隊以2：0完封古巴，這是隊史首次在國際一級賽事中對古巴達成完封勝利。比賽中，投手群穩定發揮，打線適時發揮，展現了中華隊的全面實力。
5. 陳晨威滿貫砲，打爆韓國（2024年）
經典比賽：中華隊 vs. 韓國（6：3）
2024年預賽，中華隊再次與韓國對決，最終以6：3取勝。比賽中，陳晨威第二局擊出滿貫全壘打，也是隊史在12強首支滿貫砲，徹底改變比賽局勢，帶領中華隊取得重要勝利。
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1.首次參賽，首勝波多黎各（2015年）
經典比賽：中華隊 vs. 義大利（7：1）
2015年，首屆世界棒球12強賽，中華隊以東道主身份參賽。雖然最終以1勝2敗未能晉級，但對上義大利靠著林智勝和郭嚴文兩發全壘打，球隊以7：1取得隊史12強首勝，展現了實力與潛力。
2. 創下隊史最佳排名（2019年）
經典比賽：中華隊 vs. 委內瑞拉（3：0）
2019年，第二屆賽事中華隊在預賽以2勝1敗晉級複賽，最終取得第5名，創下當時隊史最佳紀錄。對委內瑞拉的比賽是中華隊晉級的重要關鍵，球隊以3：0完封對手，其中張奕和陳鴻文表現出色，人氣攀升。
3. 完封韓國，震撼亞洲（2019年）
經典比賽：中華隊 vs. 韓國（7：0）
2019年複賽階段，中華隊以7：0完封韓國，這是隊史首次在一級國際賽事中以大比分擊敗韓國。比賽中，投打俱佳的表現徹底壓制對手，尤其張奕先發徹底壓制韓國隊打線，是中華隊取得完封勝利的最大功臣，一戰成名。
4. 完封古巴，創歷史性突破（2024年）
經典比賽：中華隊 vs. 古巴（2：0）
2024年第三屆賽事，預賽中華隊以2：0完封古巴，這是隊史首次在國際一級賽事中對古巴達成完封勝利。比賽中，投手群穩定發揮，打線適時發揮，展現了中華隊的全面實力。
5. 陳晨威滿貫砲，打爆韓國（2024年）
經典比賽：中華隊 vs. 韓國（6：3）
2024年預賽，中華隊再次與韓國對決，最終以6：3取勝。比賽中，陳晨威第二局擊出滿貫全壘打，也是隊史在12強首支滿貫砲，徹底改變比賽局勢，帶領中華隊取得重要勝利。
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