我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林智勝敲出全壘打,中華隊拿下隊史首勝。(圖/資料照)

2019世界棒球12強中華隊完封委內瑞拉。(圖/資料照)

2019世界12強棒球賽,張奕表現出色,振臂吶喊。(圖/資料照)

▲世界棒球12強中華隊捕手戴培峰對上古巴敲三安猛打賞。(圖/記者葉政勳攝 , 2024.11.18)

▲世界棒球12強賽,中華隊首戰6:3擊敗韓國,開路先鋒陳晨威敲出滿貫砲,成為贏球最大功臣。(圖/記者葉政勳攝)

中華隊從首屆12強棒球賽的第9名,到本屆12強賽一路殺入超級循環賽,創下歷史,振奮人心。回顧過去兩屆12強賽,和本屆的小組賽,都令人回味無窮,《經典比賽:中華隊 vs. 義大利(7:1)2015年,首屆世界棒球12強賽,中華隊以東道主身份參賽。雖然最終以1勝2敗未能晉級,但對上義大利靠著,展現了實力與潛力。經典比賽:中華隊 vs. 委內瑞拉(3:0)2019年,第二屆賽事中華隊在預賽以2勝1敗晉級複賽,最終取得第5名,創下當時隊史最佳紀錄。對委內瑞拉的比賽是中華隊晉級的重要關鍵,球隊以3:0完封對手,其中張奕和陳鴻文表現出色,人氣攀升。經典比賽:中華隊 vs. 韓國(7:0)2019年複賽階段,中華隊以7:0完封韓國,這是隊史首次在一級國際賽事中以大比分擊敗韓國。比賽中,投打俱佳的表現徹底壓制對手,經典比賽:中華隊 vs. 古巴(2:0)2024年第三屆賽事,預賽中華隊以2:0完封古巴,這是隊史首次在國際一級賽事中對古巴達成完封勝利。比賽中,投手群穩定發揮,打線適時發揮,展現了中華隊的全面實力。經典比賽:中華隊 vs. 韓國(6:3)2024年預賽,中華隊再次與韓國對決,最終以6:3取勝。比賽中,陳晨威第二局擊出滿貫全壘打,也是隊史在12強首支滿貫砲,徹底改變比賽局勢,帶領中華隊取得重要勝利。