中華隊從首屆12強棒球賽的第9名，到本屆12強賽一路殺入超級循環賽，創下歷史，振奮人心。回顧過去兩屆12強賽，和本屆的小組賽，都令人回味無窮，《NOWnews》也整理出五大經典時刻，讓讀者回味英雄誕生的熱血回憶。

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▲林智勝敲出全壘打，中華隊拿下隊史首勝。(圖／資料照）
1.首次參賽，首勝波多黎各（2015年）

經典比賽：中華隊 vs. 義大利（7：1）

2015年，首屆世界棒球12強賽，中華隊以東道主身份參賽。雖然最終以1勝2敗未能晉級，但對上義大利靠著林智勝和郭嚴文兩發全壘打，球隊以7：1取得隊史12強首勝，展現了實力與潛力。

2019世界棒球12強中華隊完封委內瑞拉。(圖／資料照）
2019世界棒球12強中華隊完封委內瑞拉。(圖／資料照）
2. 創下隊史最佳排名（2019年）

經典比賽：中華隊 vs. 委內瑞拉（3：0）

2019年，第二屆賽事中華隊在預賽以2勝1敗晉級複賽，最終取得第5名，創下當時隊史最佳紀錄。對委內瑞拉的比賽是中華隊晉級的重要關鍵，球隊以3：0完封對手，其中張奕和陳鴻文表現出色，人氣攀升。

2019世界12強棒球賽B組預賽第2天，中華隊6日晚間在台中迎戰委內瑞拉，由旅日投手張奕先發主投，至5局維持零失分；5局下張奕投出三振，成功化解一、二壘有跑者危機，振臂吶喊。（圖／資料照）
2019世界12強棒球賽，張奕表現出色，振臂吶喊。（圖／資料照）
3. 完封韓國，震撼亞洲（2019年）

經典比賽：中華隊 vs. 韓國（7：0）

2019年複賽階段，中華隊以7：0完封韓國，這是隊史首次在一級國際賽事中以大比分擊敗韓國。比賽中，投打俱佳的表現徹底壓制對手，尤其張奕先發徹底壓制韓國隊打線，是中華隊取得完封勝利的最大功臣，一戰成名。

▲世界棒球12強中華隊捕手戴培峰對上古巴敲三安猛打賞。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.18）
▲世界棒球12強中華隊捕手戴培峰對上古巴敲三安猛打賞。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.18）
4. 完封古巴，創歷史性突破（2024年）

經典比賽：中華隊 vs. 古巴（2：0）

2024年第三屆賽事，預賽中華隊以2：0完封古巴，這是隊史首次在國際一級賽事中對古巴達成完封勝利。比賽中，投手群穩定發揮，打線適時發揮，展現了中華隊的全面實力。

▲世界棒球12強賽，中華隊首戰6:3擊敗韓國，開路先鋒陳晨威敲出滿貫砲，成為贏球最大功臣。（圖／記者葉政勳攝）
▲世界棒球12強賽，中華隊首戰6:3擊敗韓國，開路先鋒陳晨威敲出滿貫砲，成為贏球最大功臣。（圖／記者葉政勳攝）
5. 陳晨威滿貫砲，打爆韓國（2024年）

經典比賽：中華隊 vs. 韓國（6：3）

2024年預賽，中華隊再次與韓國對決，最終以6：3取勝。比賽中，陳晨威第二局擊出滿貫全壘打，也是隊史在12強首支滿貫砲，徹底改變比賽局勢，帶領中華隊取得重要勝利。


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