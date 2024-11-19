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▲陸夏飾演的「海后」，讓許多觀眾直誇太有味道。（圖／紅杉娛樂）

▲▼林思宇、陸夏《妮波自由式》劇照。（圖／紅杉娛樂）

▲陸夏（右）出道就挑戰大尺度床戲。（圖／翻攝自YouTube車庫娛樂）

「出道即巔峰」的陸夏，2018年以電影《艾莉絲旅館》受到關注，2021年入選台北電影節非常新人，今年她在小螢幕展露頭角，在戲劇《妮波自由式》中飾演「海后」方翊軒，首集就是她的激情床戲，對手演員兩點全露讓人看了臉紅心跳，跟這麼多「女友」對戲，陸夏唯獨對劉品言動情，「對到眼睛，碰到她的時候，心情會臣服於這個人。」陸夏在劇中飾演海后方翊軒，和許多女生發生關係，不少觀眾看了都誇她實在太迷人，很難不愛上，首集就有摸胸的激情戲，陸夏說完全不害羞，「我們在拍之前見過好幾次面，知道她可以被觸摸的範圍，我們現在也是還不錯的朋友哦！」陸夏也說，演女女床戲自己有個優勢，「我摸自己哪裡是好的，我就摸她那裡。」對於這樣的角色設定，陸夏說當初有想過要不要看謎片揣摩角色，不過她後來看的是《下女的誘惑》，因為和不同的伴侶是用不同的姿勢，帶給觀眾很多視覺衝擊，不過到後來她對劉品言動了真情，陸夏解釋，「陸夏說拍這部戲壓力很大，在殺青酒的時候她直接人格大解放，借酒裝瘋跟很多人訴說心裡話，她想到當時要走的時候，伸手擁抱莊凱勛跟夏騰宏，兩個男生都被她嚇得以「已婚」為由推開。看上去真的很情場高手的陸夏，其實很會反省跟檢討自己，尤其一出道就和日本影帝永瀨正敏在電影《艾莉絲旅館》中大膽性愛，當時沒有親密指導，她回憶，「就是他（永瀨正敏）摸到哪裡，我做出那樣子的反應就好了。」本以為受到關注後會一路順遂，但其實什麼都沒有，陸夏坦言，「