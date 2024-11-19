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▲秀彬（SOOBIN）因為身體不適，經過醫院診斷後需要休息，因此將暫停所有演藝活動。（圖／記者李政龍攝）

韓國偶像男子團體TOMORROW X TOGETHER（簡稱TXT）今（19）日中午開設記者會，宣布將首度參與韓綜《NHK紅白歌唱大賽》，沒想到下午經紀公司就宣布成員秀彬（SOOBIN）將不會出席年末前所有行程，坦言秀彬的健康狀態已經亮起紅燈，需要充分休息，而秀彬也手寫了親筆信和粉絲致歉。TXT所屬的經紀公司BigHit Music今天稍早發出正式聲明，坦言秀彬在經過醫療團隊診斷後，需要進行充分休養，因此儘管秀彬對於參與活動非常有意願，但經紀公司仍宣布讓秀彬暫時休息，據悉，目前TXT還有眾多活動要跑，像是MAMA頒獎典禮、日本線下粉絲活動、上海簽名會等，未來恐怕都無法看見隊長秀彬出席。大家好，這裡是 Big Hit Music。關於TOMORROW X TOGETHER成員秀彬的未來行程，我們想向各位說明。秀彬近期因身體不適而前往醫院就診，經醫療團隊診斷後認為他需要充分的休息與調養。因此，我們將藝人的健康放在首位，與秀彬本人以及所有成員進行了充分討論。雖然秀彬本人對參與活動抱有強烈的意願，但健康恢復比任何事情都重要，因此經過商議，決定讓秀彬暫時休息一段時間。因此，秀彬將無法參加包括MAMA頒獎典禮、日本線下粉絲活動、ACT：PROMISE ENCORE IN JAPAN、上海簽名會在內的年末頒獎典禮及未來行程。對於這一突如其來的消息，給粉絲帶來的擔憂，我們深表歉意，並希望大家能夠理解。秀彬將專注於充分休養，並在日常生活中努力恢復，以最佳狀態再次出現在粉絲面前。我們公司也將竭盡全力支持他，幫助他早日康復，與大家見面。感謝大家的理解與支持。