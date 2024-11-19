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由於日圓貶值，使得大批外國遊客湧入日本，其中位於日本靜岡縣及山梨縣交界的富士山，更受到觀光客喜愛，但隨之而來的「觀光公害」問題，不僅造成環境被破壞，更讓當地居民苦不堪言。為了應對登山亂象及確保登山安全，靜岡縣政府計劃自明年夏季登山季起，向登山客徵收每人3000日圓（約台幣632元）以上的「入山管理費」，以改善登山步道的管理狀況。綜合日媒報導，有鑒於往年包含外國客在內的登山客持續增加，「彈丸登山」等亂象頻傳，為了應對相關問題，山梨縣已經從今年7月1日的夏季登山季開始，採取限制單日登山上限人數4000人，並向每位登山客開徵2000日圓（約台幣426元）的「通行費」等管制措施。但靜岡縣政府今年夏天並未祭出管制措施，與山梨縣之間的政策差異成為課題，讓靜岡縣政府持續針對相關管制措施進行檢討。靜岡縣目前正在研擬相關對策，有意開徵「入山管理費」，目前已經確定將向每位登山客開徵3000日圓以上「入山管理費」的政策方向，接下來將徵詢地方意願與山梨縣政府方面的因應作為等，在5000日圓（約台幣1066元）範圍內決定最後金額，預計將從下次的夏季登山季開始徵收。相關人士透露，靜岡縣政府目前正研擬開徵「入山管理費」有3個收費方案，分別是每人3000日圓、4000日圓及5000日圓。此外，靜岡縣有意廢除現行對登山客開徵非強制性的每人1000日圓（約台幣213元）入山費。報導指出，靜岡縣政府目前規劃在轄內3條登山步道入口的5合目（合目是日本計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）處設置閘門等，其中登山客最多的富士宮口也將從當天下午4時到隔天清晨3時止禁止通行。富士山4條登山步道中，僅有吉田口是屬於山梨縣境內，靜岡縣境內的則為富士宮口、御殿場口及須走口共3條，其中約6成登山客都集中在吉田口。靜岡縣政府將向轄內地方政府及相關團體說明目前檢討狀況，預計2025年2月在縣議會提出條例草案，希望能從下一次的夏天登山季開始實施相關管制措施。