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舞台劇《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》改編自臺日混血作家「一青妙」的小說，講述作者父親身為基隆礦業顏家長男娶回日本平民妻，身份、文化認同和階級差異，成為他倆共同面對的生命課題，此劇將於12月7、8日首次搬上高雄衛武營歌劇院舞台，也是今年三度加演的最終場。《時光の手箱：我的阿爸和卡桑》由導演李崗創辦並擔任執行長的財團法人影想文化藝術基金會製作，講述基隆礦業大家族長男顏惠民（蔭山征彥 飾）經歷動盪時代，娶回銀座平凡店員一青和枝（大久保麻梨子 飾），女方婚後才發現原來自己嫁入臺灣五大家族之一的顏家。一場看似羅曼蒂克的異國戀情，各自懷著想被國家認同、想被家族認同的複雜心理，彼此以不同的方法找尋那個年代屬於自己的位置，由蔭山征彥、大久保麻梨子、一青妙、伊正、方文琳、陳家逵、榆丹與米七偶主演。該劇背景橫跨日治時期到國民政府接管台灣，劇中有60%台詞使用當時的「國語」－日語對話，不時夾雜著台語演繹，《時光の手箱》可說是罕見搭配字幕演出的舞台劇演出。出場的8位演員中，就有一半是日本演員，包含飾演顏家長男「顏惠民」的蔭山征彥，嫁給顏惠民的日本女子「一青和枝」則由大久保麻梨子主演，兩人是繼2022年《時光の手箱》演出後第二度搭檔。12月7、8日於高雄衛武營歌劇院演出，首次擔任舞台劇監製的李崗歡迎高雄觀眾進場一同感受這場觸動人心的家族物語。