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▲《黑白大廚：料理階級大戰》引發熱議的「學餐名家」李美英廚師，將首度親臨今年下酒祭。（圖／高流提供）

▲高雄流行音樂中心「下酒祭」今（2024）年預計12月7、8兩日在海風廣場舉辦，將首度與韓國觀光公社合作，邀請5組韓國獨立樂團，活動免費入場，周邊更將有韓國美食與人氣物產市集，今年還將重現韓國路邊經典美食「布帳馬車」，圖為之前活動盛況。（圖／高流提供）

▲根據財政部統計，臺北市今（113）年上半年餐飲旅宿業產值達新臺幣1,506億為全國之冠，較去年同期成長超過185億，遠高於其他縣市，居六都之首。（圖／資料照，BBC Earth提供）





高雄流行音樂中心每年12月主辦的下酒祭活動，今年首度與韓國合作，日前已公布五組韓國樂團演出精彩卡司，今（20）更重磅宣布近期在串流平台Netflix料理競賽節目《黑白大廚：料理階級大戰》中引發熱烈討論的「學餐名家」李美英廚師，將首度親臨高雄「下酒祭」，預計現場烹飪韓國代表經典韓食，民眾到場可免費一睹李美英廚師好廚藝。高雄流行音樂中心所主辦的下酒祭主題企劃活動，結合異國料理下酒美食與樂團演出，已成為南台灣入冬最受歡迎的戶外特色市集盛會，今年首度與韓國觀光公社合作，邀請台、韓超過50個美食品牌與10組樂團演出，上週演出卡司公布，確定邀請與台灣有相似海島氛圍的濟州島在地樂團，包括standing egg 스탠딩 에그、9001 나인티오원、MGFF 맥거핀、Staypuller 스테이플러 及 jisury club 지소쿠리클럽等；台灣方則有邀請擊沈女孩DESTROYERS、粗大Band Thick Big Band、男子漢樂團及SAX MACHINE、旺福 WONFU共5組台灣代表性樂團。今日宣布「學餐名家」李美英廚師將蒞臨現場展現她獨特的廚藝，由於李美英是素人，與其他晉級參賽者不同並沒有經營餐廳，很難得有機會吃到她的美味料理，這次她來高雄並將當場烹煮美味韓國料理，限時限量提供民眾嚐鮮，機會難得，也勢必成為今年下酒祭活動另一個重磅亮點。韓國觀光公社指出，李美英廚師曾在韓國慶尚南道梁山地區的下北小學服務了15年，在廚師生涯中，用心對待每一道料理，讓她的料理充滿溫度。在《黑白大廚：料理階級大戰》節目中則以「回憶起童年的味道」獲得評審的高度評價。在韓國也連續出演了由劉在石主持的人氣綜藝節目《玩什麼好呢？》，以及同為節目評審之一白種元老師的youtube頻道，觀看人數已突破400萬人，展現了火熱的關注與人氣。今年下酒祭市集美食，目前已確定包括來自人氣台式酒吧純愛小吃部、巷宮刈包、來自釜山道地的熟成烤五花肉料韓男、春日糖餅，宜蘭的路邊烤肉wildbbq、雲林的瓜吃泡菜、嘉義的嘉憶香炭烤玉米、台南的花生人Peanut bread及韓式燒酒館KiDo等各地品牌，加上嚴選的多間高雄韓式料理代表都將出攤，總計會有超過50個品牌在下酒祭活動現場為民眾送上最道地的台、韓下酒美食料理。今年下酒祭活動預計12月7、8兩日於高流海風廣場舉辦，活動時間為每日下午3時至晚間10時，主打韓國原創物產及質感台韓下酒菜品牌，除有學餐名家李美英廚師親臨現場烹飪經典韓食，還有人氣餐車美食及韓國文化體驗，更將重現韓國路邊美食布帳馬車場景，10組台韓樂團的演出精彩可期，活動免費參加，歡迎民眾隨時關注高流臉書公布更詳細活動資訊，屆時親臨體驗。另外，台北市觀傳局則公佈，根據財政部統計，臺北市今（113）年上半年餐飲旅宿業產值達新臺幣1,506億為全國之冠，較去年同期成長超過185億，遠高於其他縣市，居六都之首！為持續推廣臺北市旅宿業，帶動更多人到臺北旅遊、留宿，臺北市政府觀光傳播局今年特別以「友善」、「智慧」、「安全」等價值為主軸，打造臺北旅宿全新品牌「來臺北有好宿（Taipei Nicestay）」，展現北市多元的旅宿類型，強調旅館也是旅行感受一部份，並以深度主題專訪及神秘客帶路等系列活動，引領旅客以不同角度體驗臺北的豐富魅力，廣受民眾及旅宿業者好評。觀傳局表示，為讓民眾找到自己的「命定旅宿」，日前推出《旅行時，你會啟動哪種特異功能？》心理測驗，獲許多網友熱情分享心理測驗結果，直呼「超神準」；統計至10月31日活動截止日，於Facebook和Instagram等社群觸及超過30萬人次，更累積超過4,000則留言，成功透過創意又有趣的方式，將臺北市旅宿業的多元特色以及「來臺北有好宿」的品牌印象傳遞給民眾。