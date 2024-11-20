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▲劉品言（左）出席公益代言記者會。（圖／記者羅偉如攝）

▲曾之喬（中）即將誕下兒子，劉品言（右）表示不想當孩子的乾媽。（圖／曾之喬、劉品言臉書）

劉品言今（20）日出席公益代言記者會，過去和她一起組成Sweety出道的曾之喬即將臨盆，劉品言卻說自己不想當孩子的乾媽，因為覺得責任重大，只想當姐姐。最近的熱門話題影集《影后》劉品言也沒錯過，既是演員也是經紀公司老闆的她深感共鳴，還自嘲：「我就是胖姐！」看到好姐妹曾之喬懷孕，劉品言直呼有感受到她的幸福洋溢，不過懷孕一事她都是看新聞才知道，因為喬喬不太會在當下就分享消息，常常都是事過境遷才會說。至於被問到會不會當孩子的乾媽？言言笑說：「不要乾媽！先不要！」劉品言透露自己已經是好幾個小孩的乾媽，而且又覺得當乾媽有種隱形的責任，因此覺得當姐姐就好，以後還可以帶小孩出去PARTY。最近影集《影后》討論度爆棚，劉品言表示有收看，而且很多部分都讓她很有共鳴，像是楊謹華、謝盈萱為了幫陳庭妮解圍出去跳舞的片段，就讓她回想起過去常常幫別人解圍、緩和尷尬氣氛的時刻，像是如果身邊女生需要被保護時，她都會先站出去，以幽默的方式轉移大家注意力。劉品言在2011年成立經紀公司，旗下也栽培過許多新人，她形容自己就很像媽媽一樣，看到新人表現不好、遲到，就會恨鐵不成鋼，希望他們都成為很厲害的藝人。而多年來當然也不乏離開公司的人，看到《影后》中新人演員史艾瑪為了接下電影主演，離開經紀人胖姐，也讓她心有戚戚焉，自嘲：「我就是胖姐啊！」不過劉品言強調她通常都會祝福，也會先跟他們說好「離開一定要先讓我知道，不要搞得很僵」，因此大多也都是好聚好散。