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▲劉品言秀出19年前抱著還是嬰兒的助理的照片，表示對方是自己看著長大的弟弟。（圖／記者羅偉如攝）

▲劉品言透露年底將會擔任好友愛雅婚禮的伴娘。（圖／記者羅偉如攝）

劉品言今（20）日出席公益活動，月初她被捕捉到和一名身材高大的「鮮肉男」，在街上有說有笑，本以為她終於有好消息，然而經紀人回應：「那是我們家助理啦！」今日助理也陪著她一起現身活動現場，劉品言透露他其實不只是助理，而是帶她長大的牧師、牧師娘的親孫子，還秀出一張19年前自己抱著還是嬰兒的助理的照片，直呼：「我看著他長大欸！」劉品言小時候被寄養在教會，由沒有血緣關係的牧師、牧師娘帶大，她也都稱呼他們為阿公、阿嬤，而這位「鮮肉男」，其實就是阿公阿嬤的孫子，劉品言透露助理今年20歲，兩人相差16歲，她還拿出一張19年前《格鬥天王》時期的照片，當時還很稚嫩的劉品言，抱著還是嬰兒的助理，證實對方真的是自己從小看到大的孩子。劉品言無奈表示身邊太久沒出現男性身影，沒想到對方只是幫自己接個水、拿個包包，就被當成緋聞對象，被拍到以後經紀人連照片都還沒看到，就直接回應：「那是助理啦！」劉品言也再度強調自己真的沒對象：「拍了老半天也只拍到她，很心酸耶！」而36歲的言言，早在4年前拍攝《未來媽媽》時就有凍卵，目前也還在期限內。至於何時才要拿來使用，她笑說要先有合法的另一半。最近身邊好姐妹喜事頻傳，除了曾之喬即將迎來兒子的誕生以外，愛雅（張艾亞）也將在年底舉辦婚禮，劉品言屆時會擔任伴娘之一，愛雅還有帶她去挑漂亮的伴娘服，看著好友的籌備過程，她坦言目前還尚未遇到這樣相愛的對象。另外她表示自己已經當過非常多次伴娘，數量根本數不清，聽聞當伴娘超過3次會嫁不出去的魔咒，劉品言自嘲：「所以大家看不出來嗎？我是憑實力單身。」