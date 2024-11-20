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勞動部勞動力發展署北分署吳姓公務員之死一案，持續延燒，行政院今（20）日稍早發布採訪通知，指行政院長卓榮泰將在下午4時30分在行政院發表談話。勞發署公務員輕生案，對涉於霸凌的北分署長謝宜容，已被記2大過予以停職，不過輿論越演越烈，行政院稍早表示，卓榮泰將於下午4時30分在行政院一樓，針對勞動部職場事件發表談話。針對公務員輕生案，卓榮泰昨天在立法院備詢時表示，應把公務員當成自己家人，雖然職務有位階、工作有輕重，但人與人的平等的互動是重要的；他強調，該事件讓所有的部會首長、公務員當作一個深深的告誡，他也會時時提醒大家，如何跟同胞、下屬與長官相處，這是個非常高深的學問。另外，傳出謝宜容先辭職，勞動部勞發署署長蔡孟良回應，沒有收到辭呈，至於人事單位也未收到相關訊息。