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▲Cheap以日本為例，「日本抽菸的人更多，但他們有吸菸區，就蓋一個玻璃屋，讓一群菸仔在裡面練蠱」。（圖／翻攝Cheap臉書）

2024年世界棒球12強賽B組預賽日前打完，中華隊更是一連5場都在主場台北大巨蛋出賽，取得歷史4勝1敗優異戰機擠身4強前往東京，已經創下歷史最佳成績。不過在大巨蛋散場後，網紅Cheap卻目睹不少癮君子在非吸菸區抽菸，甚至還有人沿路邊走邊抽，讓一堆人不斷聞到二手菸，也讓他感慨「台灣厲害的是什麼都罰，但都罰不到」。擁有百萬訂閱的網紅Cheap昨日在臉書粉專表示，前幾天去大巨蛋觀賽，散場後的景象卻讓人直搖頭，「人潮超多，結果有一個菸仔一路抽，我們就一路屁股後面聞，記得大巨蛋室內室外，全區禁菸！」此外，Cheap又看見看到一群癮君子躲在角落抽菸，雖然沒有妨礙到其他行人，但旁邊卻貼著禁菸標誌，突兀景象也讓Cheap感慨：「台灣厲害的是什麼都罰，但都罰不到，全區禁菸，等於是全面抽菸」。他隨後以日本為例，「日本抽菸的人更多，但他們有吸菸區，就蓋一個玻璃屋，讓一群菸仔在裡面練蠱」，而台灣則都沒有明確的吸菸區，癮君子多半都只能躲在牆角等角落吸菸，「仔細想想這些菸仔也是可憐，健康捐抽這麼兇，不如學日本蓋吸菸室，給他們在裡面抽到爽」。不少網友看完遭遇後，也紛紛表達贊同心聲「台灣最屌的是一堆規則，但每次都有人違規也沒事」、「台灣抽菸根本沒人權」、「新加坡也有路邊抽菸區」、「夜市也是一堆邊走邊抽的可悲仔」。