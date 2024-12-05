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▲選用結合吸塵、拖地、抗菌，甚至能自動高溫洗烘清潔的洗地機，能減少病菌孳生，幫助居家清潔更輕鬆。(圖/Roborock石頭科技提供)

▲程涵宇營養師建議，營養調理機便能將營養素一手掌握，調理機也需具備自動除菌、熱風烘乾和UV除菌功能，在攝取營養的同時，還能一鍵清洗，既省心又無負擔。(圖/Giaretti珈樂堤提供)

近日，流行性感冒、新冠肺炎、腸病毒三大傳染性疾病共同發威，衛生福利部疾病管制署警示，今年流感疫情預估將提前至11月中旬來襲，腸病毒也已進入高原期，加上新冠肺炎疫情仍在變化中，民眾可能面臨多重疫情的嚴峻挑戰，需提高警覺。程涵宇營養師表示，現代人生活繁忙，日常建議可輕鬆透過居家清潔工具達到家庭環境的滅菌、消毒；同時，自身營養補充也要多注意，亦可藉由營養調理機進行料理、補充所需的營養，幫助提升個人免疫力，安全地度過來勢洶洶的多重威脅。腸病毒疫情再度升溫，今年反常地在冬季流行，11月初，罹病人數更創下10年同期新高。雖然流感尚未進入流行期，但重症病例數及死亡人數雙雙創下10年同期最高紀錄。程涵宇營養師指出，腸病毒在一般環境中非常穩定，一般常用的酒精或乾洗手液對它並無效。然而，若病毒接觸到高溫(56度以上)、紫外光照射或加氯消毒，它們的活性會被降低、破壞。因此，家長應以煮熟的食物與煮沸過的水餵食幼童，並定期進行滅菌與妥善消毒，以降低感染的風險。至於流感病毒可以透過呼吸道的飛沫傳染，也可以經由接觸傳染-流感病毒可以在光滑表面的物體上存活24至48小時，衣服或紙張上則可存活8至12小時，手接觸到被污染之物品表面，再碰觸口、鼻、眼而造成病毒傳染。流感病毒對熱不穩定，因此持續使用高溫滅菌、消毒方法是防範的關鍵。加強個人衛生習慣、勤洗手、環境表面的消毒、提升免疫力都有助於降低罹病，及罹病後發展成重症的風險。然而，現代人工作、家庭難兼顧，周末除了陪伴小孩，還得面對居家打掃的基本問題，幾乎沒有多餘時間來徹底檢視環境清潔與營養補充。程涵宇營養師強調，居家清潔與營養補充簡單一關鍵就是「工欲善其事，必先利其器」。如今，各種家電層出不窮，市面上已有結合吸塵、拖地、抗菌、甚至能自動洗烘清潔的洗地機，例如：Roborock石頭科技吸拖洗地機，地面除菌率高達99.9%、銀離子全天抗菌，並擁有最大化清潔面積，能有效減輕環境清消的負擔。重點是，洗地機具備自動清潔滅菌功能，大家有所不知濕拖把或抹布皆是病菌溫床，使用高於55度的高溫才能達到有效滅菌，而石頭科技洗地機透過60度熱水除菌清潔、70度5分鐘的熱流烘乾，能減少病菌孳生，幫助居家清潔更輕鬆。此外，透過營養補充，提升自身免疫力也至關重要。隨著年齡的增長，免疫系統會發生變化，容易出現慢性發炎反應而增加感染風險。程涵宇營養師建議，應多攝取維生素A、B群支持免疫系統，維生C降低上、下呼吸道感染的風險、嚴重程度和持續時間，另外特別是兒童要避免缺乏鋅，以免增加腹瀉和呼吸道疾病的發生率。牛奶中的蛋白質，可以透過多種方式發揮抗病毒分子的作用、發酵優格也能幫助降低發炎反應、特級初榨橄欖油能夠幫助增強身體保護力！食物中的膳食纖維也能促進腸道健康，並有助於免疫力的提升。膳食纖維可以促進腸道蠕動，增長腸道內有益菌群，維持腸道菌群平衡。腸道菌群與免疫系統密切相關，有助於防止有害細菌的入侵並促進免疫細胞的正常運作。若想要同時攝取，透過營養調理機便能將營養素一手掌握。程涵宇營養師提供2道可透過調理機輕鬆準備提升免疫力的食譜。南瓜天然風味，不需要開火，只需輕輕一按，就能輕鬆享用。使用簡單的食材，像是富含維生素A的南瓜，有助於提升保護力；而洋蔥和大蒜則含有豐富的硫化物和槲皮素，幫助抵抗外界威脅。食材：南瓜180g、洋蔥1/4顆、大蒜1瓣、雞湯380ml、牛奶30ml、鹽適量、黑胡椒適量作法：1. 將南瓜、洋蔥切塊放入玻璃杯中，放入大蒜，倒入雞湯（不高於熱飲最高刻度線），選擇「濃湯」鍵。2. 程序完成後，用鹽調味。湯倒入碗中，淋上一些牛奶，撒上胡椒。（若有巴西里也可以灑上裝飾）鮮豔的紅色火龍果含有膳食纖維、鉀、鐵、鋅及花青素，具有非常棒的抗氧化能力，火龍果的籽中還含有提升保護力的兒茶素。搭配富含蛋白質和鈣質的無糖優格，這道不僅幫助保護力滿滿，維持消化道機能，還能帶來超高飽足。食材：200g紅肉火龍果、1根香蕉、1顆蘋果、200g無糖優格作法：1. 將蘋果切塊，火龍果、香蕉去皮切塊。2. 將所有食材放入玻璃杯中，選擇「果汁」鍵。程涵宇營養師表示，在選擇營養調理機時，建議選擇具備自動除菌、熱風烘乾和UV除菌功能的機型，例如：Giaretti珈樂堤自烘乾消毒調理機，在攝取營養的同時，還能一鍵清洗，既省心又無負擔。最後也提醒大家，勤洗手、聽從政府建議施打疫苗同樣重要。居家清潔並不難，只需選擇合適的居家幫手，便能輕鬆完成清消工作，為家人提供最佳的保護。