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勞動力發展署北分署爆出公務員輕生過世，分署長謝宜容更涉及職場霸凌，引爆眾怒。公民老師黃益中今（20）日痛心表示，在勞動部，只要有人沒有站隊派系，被弄的人就只好黯然求去。因為長官不輪調，下面也沒有輪調機會。他感嘆，這就是主管全國勞動權益的最高單位現況，「我們不要就這樣算了好不好」？勞動力發展署北分署公務員之死議題持續延燒，勞動部長何佩珊今一整天勞在立院輪番被朝野立委質詢關切，數度落淚並一度傳出請辭，但未獲行政院長卓榮泰准辭。而涉嫌霸凌的分署長謝宜容至今仍神隱未出面。公民教師黃益中指出，謝宜容的經典名言「我藍綠通吃」、「要學會看風向政治正確」，讓勞動部的小公務員風聲鶴唳、人人自危，深怕留任的長官等新聞熱潮過後，就會開始秋後算帳。他並點名勞動部次長許傳盛就是寫出「目的良善」的調查小組召集人；勞動力發展署長蔡孟良自己就會情緒管理失控、飆罵同仁；勞動部秘書處長丁玉珍，也是帶頭霸凌同仁的人。黃益中痛批，這些高官都是時任勞動部長許銘春任內提拔，「嚴格來講，可能是她的辦公室主任鄭素玲所提拔，至少謝宜容就是」。黃益中痛心表示，主管全國勞動權益的最高單位現況竟淪落至此，「我們不要就這樣算了好不好」？