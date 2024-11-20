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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署台東就業中心舉辦特定對象就業促進研習活動。(資料照／記者黃守作攝)

▲勞動部高屏澎東分署台東就業中心舉辦特定對象就業促進研習活動，期透過此一活動為求職者提供職涯規劃方向，充實自身能力，並做好求職準備。(圖／勞動部高屏澎東分署提供)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署台東就業中心於今(20)日，在台東就業中心，舉辦特定對象就業促進研習活動，以協助求職者深入瞭解烘焙產業，並提升職場競爭力。勞動力發展署高屏澎東分署台東就業中心特定對象就業促進研習活動，是由台東就業中心主任吳玉敏主持，有許多對烘焙產業有興趣的民眾與會。勞動力發展署高屏澎東分署台東就業中心主任吳玉敏表示，台東就業中心為協助求職者深入瞭解烘焙產業，並提升職場競爭力，特定對象就業促進研習活動，期透過此一活動，為求職者提供職涯規劃方向，充實自身能力並做好求職準備，能在未來投入職場時更能得心應手。在就業促進研習活動中，邀請當地知名的穀臼那哪手工麵包工作室負責人朱志進擔任講師，分享烘焙行業的實務經驗與發展機會，他介紹烘焙產業工作內容及職務，並提到從事烘焙所需要注重的事項，協助失業者更加瞭解烘焙產業工作職務所需具備的專業能力或證照等條件。朱志進並分享自身工作背景、職涯發展與創業歷程等經驗，引導學員檢視個人特質與各項條件是否適合創業，並提升其對職務內容的興趣，讓有意投入烘焙相關工作的民眾，充實自身能力並做好求職準備，能在未來投入職場時更能得心應手。吳玉敏指出，我國的烘焙產業，每年均創造龐大的商機，且從業人數亦逐年攀升，期望透過此次活動為求職者提供職涯規劃方向，協助他們準備未來職場生涯，並鼓勵民眾將興趣轉化為職業，順利投入就業市場。吳玉敏並指出，勞動部積極推動壯世代就業促進措施，為退出職場3個月以上，且年滿55歲以上或45歲以上依法退休者，經公立就業服務機構推介，且穩定就業滿90日與180日，即可申請壯世代就業獎勵補助，最高可申請6萬元就業獎勵補助。