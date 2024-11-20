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中國甘肅一位小學女老師，由於學生太頑皮在課堂上一直說話，於是乾脆讓對方戴上「小蜜蜂」耳麥，讓他無論說什麼都能立即和全班分享，結果熊孩子「瞬間安靜了」。然而，該位女老師將影像曝光在網路上後引發爭議，許多人認為已經侵犯了學生的隱私，且可能會傷害學生的自尊。在事情掀起討論後，甘肅教育廳證實該位女老師已經辭職。綜合中國媒體報導，該位女老師在社群網路上分享個人工作點滴，其中一支影片提到某學生上課期間總有說不完的廢話，「直到我給他戴上了『小蜜蜂』，瞬間安靜了」。影片在社群網路上爆紅，許多網友大讚這方法聰明又有效，但也有人質疑不該曝光學生長相，影片不斷被轉發後，對當事學生可能造成不良影響。事後女教師將影片下架，並向外界道歉，稱自己處置不當，已經選擇辭職。對此，甘肅教育廳表示，該位女教師確實曾經是蘭州市的一位聘用教師，如今也確實已經離職，但甘肅教育廳指出，女教師在影片引發爭議前就已經因個人因素辭職，辭職和影片掀起的討論沒有直接關係。