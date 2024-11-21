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美國職棒大聯盟（MLB）主席Rob Manfred針對利用入札制度（Posting System），尋求進軍美國職棒機會的日本職棒千葉羅德海洋隊投手佐佐木朗希（23歲）當下的情況做出回應，ESPN記者Jorge Castillo在報導中指出，Manfred表示，他預計佐佐木會在2025年的國際球員簽約期完成與大聯盟球隊的簽約。Castillo在X平台上寫道：「Manfred表示，他希望佐佐木朗希在2025年與大聯盟球隊達成國際球員簽約協議，這意味著佐佐木不會在明年1月15日之前簽約。」在紐約舉行的球隊老闆會議上，當被問及是否有總經理擔憂洛杉磯道奇隊與佐佐木朗希之間存在某種「默契協議」，因為道奇隊目前擁有充足的國際簽約資金，Manfred回答道：「我的媒體備忘錄告訴我，永遠不要回答有疑慮的問題，但我要澄清一點：佐佐木看起來將會在新一輪（2025年）的國際簽約期內進行簽約。這是一件大事。不過，我們將拭目以待看事情如何發展。如果某事違反了規則，聯盟會進行徹底的調查、並找出真相，請大家放心。」根據入札制度，球員公告後球隊有45天的協商期。由於佐佐木朗希為23歲，他受制於針對美國、加拿大與墨西哥以外的業餘球員的「25歲規則」，也就是說他的合約須受限於國際簽約金規則。國際球員簽約期通常從1月15日開始至12月15日結束，球隊需在分配到的簽約金範圍內進行簽約。2024年度簽約時間將在12月15日截止，接下來的簽約窗口將於2025年1月15日重新開啟，意味著如果佐佐木朗希未能在12月15日前完成簽約，他將需等待至2025年1月15日後才有機會再次進行合約談判。截至目前，道奇隊（250萬2500美元）與巴爾的摩金鶯隊（214萬7300美元）擁有2024年國際簽約金中最多的額度。這是因為目前已是11月，大多數球隊已用盡其大部分簽約金。2025年，包括西雅圖水手隊與坦帕灣光芒隊在內的八支球隊將擁有最高的755萬5500美元最高國際簽約金額度，而道奇與舊金山巨人隊則僅擁有514萬6200美元。外界認為道奇隊可能有計劃性地保留了國際簽約資金以爭取佐佐木朗希。Manfred的言論表明，他希望佐佐木朗希的簽約能在2025年新的簽約期內進行，以確保各球隊之間的公平競爭。這不僅可能增加簽約金額，還能提升佐佐木母隊羅德隊的轉會收入，對佐佐木的經紀團隊而言也是一項有利條件。