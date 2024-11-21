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台電近年為了強化電網韌性，繼台南鹽田光電與高雄路園變電所各設20MW儲能、龍潭超高壓變電所今年初啟用60MW儲能系統後，又再打造60MW冬山儲能系統，可滿足約8000戶家庭一整天用電需求。冬山儲能系統昨（20）日舉行啟用典禮，台電此次與國內儲能應用發展先驅企業大同智能攜手，結合大同集團電力能源領域專業及資源，於冬山超高壓變電所建置23個儲能貨櫃，占地約1600坪，打造60MW／85MWh儲能系統，儲電量達8.5萬度。冬山儲能採用可進行電能轉移的「增強型動態調頻備轉」（E-dReg）技術，將白天旺盛光電儲存，並於傍晚陽光快速減弱時放電，成為夜尖峰電力穩定供給的生力軍。而當遇突發電力事件導致電網頻率下降時，亦可於0.4秒迅速反應完成放電，維持電網頻率穩定，兼具提供穩定電力與調節電壓等多重功能。台電表示，在政府目標2025年1,500MW整體儲能建置規劃中，包含500MW民間業者結合光電設置儲能，以及台電自建160MW儲能系統並結合電力交易平台匯聚840MW民間資源共1,000MW目標。台電說明，電力系統有3大重要指標，包含頻率、電壓與慣量。其中，慣量會因發電方式與特性而有所變化，在如今綠能發展趨勢下越顯重要；現有系統慣量主要由傳統發電機組透過蒸氣、水力等動力推動轉子轉動的發電特性提供，而再生能源則是直接將太陽光與風力透過變流器轉為電能。