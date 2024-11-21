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世界棒球12強超級循環賽今天開打，午場由中華隊出戰委內瑞拉，晚場由地主日本對決美國，高橋宏斗擔綱日本武士首戰先發重責，賽前誓言要帶衛冕軍拿下國際賽25連勝，「絕對不能留下遺憾」。日本隊在12強預賽拿下5戰全勝佳績回到東京巨蛋，並延續日本隊自2019年12強擊敗墨西哥後，接連在2021年東京奧運和2023年WBC經典賽至今還未吞敗仗的國際賽24連勝，並挑戰4連冠。高橋宏斗今天掛帥先發對上美國隊，「我想這將是我今年最後一次先發投球，所以我絕對不會讓自己留下任何遺憾。我只想著幫助球隊獲勝，為了能成為世界第一而努力，帶著這樣的想法站上投手丘。」這位日職央聯防禦率王，先前在預賽對南韓時先發4局，被敲7支安打失2分，包含1轟，另有7三振，防禦率4.50不算太理想。不過去年經典賽他對美國中繼1無失分，日本隊監督井端弘則提醒，要小心美國隊快腿和強勁的打擊力，日本隊要避免犯錯才會加大贏球可能。