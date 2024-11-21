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消費金融業務快速成長，「先買後付」（BNPL）等新模式興起，有網紅揭露「山道猴子」悲歌，或稱租賃公司為「影子銀行」，也有立委提案將租賃公司納入《金融消費者保護法》，或設立《融資公司法》，凸顯出台灣消費金融領域監管的不一致性。擁有豐富執業經驗的法學法律事務所主持律師趙培宏，針對消費金融與法律保障，則有更深入的見解。趙培宏認為，現行消費者保護框架主要包括《民法》和《消費者保護法》。依《民法》，消費者在面對不公平條款時，可以主張撤銷或無效，這對於高利率或不明確條款具有一定的保護作用；《消費者保護法》要求業者提供公平、透明的條款，清楚揭露費用及風險，若業者違反，消費者可主張條款無效。趙培宏指出，租賃公司等業者的自律規範也有補充法律的作用，租賃公會對消費金融產品提出了一系列規範準則，包括融資標準、利率揭露及合作廠商管理等，這些措施有助於提高服務透明度，並減少詐欺或過度消費的風險。上市公司內部控制的健全，更能發生關鍵作用，證交所的查核機制也可以防止隱性費用或不公平條款。趙培宏表示，儘管現行法律框架已經涵蓋大部分消費金融活動，但問題的癥結在於，監管的一致性與力度不足。消費金融核心法規《金融消費者保護法》是在保障消費者在金融交易中的基本權利，要求業者提供透明資訊和確保契約公平性。隨著新型消費金融商品的發展，消費者面臨更多隱性成本，例如高額利息、隱藏罰款或資訊不透明，在在加重消費者經濟負擔的風險。趙培宏強調，消費金融行為的核心，是向消費者提供金融服務，無論提供此服務的公司規模如何，只要是融資行為，都直接影響消費者的生活質量與經濟安全，只有將所有涉及消費金融服務的業者納入統一的監管體系，才可全面保護消費者權益。趙培宏說明，消費金融保護的關鍵在加強監管執行力，確保所有消費金融業者都受到《金融消費者保護法》的規範，在一致的標準下，保障消費者權益，在知情且公平的基礎上，選擇適宜的金融商品。