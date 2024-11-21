中華隊鐵牛棚依舊強大！世界12強賽複賽首戰，由中華隊今（21）日於日本東京巨蛋交手委內瑞拉隊，先發黃子鵬遭到委內瑞拉捕手Carlos Perez轟出兩分砲，打線在5局上也錯失反攻大好機會，最終以0：2惜敗，吞下複賽首敗。儘管如此，中華隊投手群面對強打如雲的委內瑞拉，4位接力的投手都沒有失分，更讓曾有多年大聯盟經驗的重砲Ehire Adrianza連吞3張老K，穩定展現本次賽會的「鐵牛棚」實力。
黃子鵬遺憾挨轟 排列組合仍是鐵牛棚
中華隊本場先發黃子鵬，在預賽狀態絕佳，主投7.1局沒有失分，幫助中華隊接連贏下多明尼加、古巴一戰。面對委內瑞拉打線，雖然首打席被敲安打，但黃子鵬立刻找回狀態，在1到3局連續飆出9上9下，不過在4局下的失投球，被Carlos Perez狙擊，形成1發兩分砲，也是本場比賽的唯一失分。
攤開中華隊中繼、後援投手群，不同於勝利方程式的陳冠偉、陳冠宇和吳俊偉等人，今天由樂天左投王志煊、張奕、黃恩賜以及莊昕諺接力登板，其中只有黃恩賜被敲出1支安打，其餘3人都沒讓委內瑞拉跨越雷池一步。
扛住委內瑞拉強打海 3K大聯盟級打者
尤其是委內瑞拉陣中強打雲集，有開轟表現的Carlos Perez，今年效力大聯盟的運動家3A；他的兄弟Hernan Perez，同樣是效力大聯盟的紅人3A，過去有10個賽季的大聯盟經歷，生涯繳出2成5打擊率，且轟出過45支全壘打，本場4打數僅敲出1安。
甚至，第7棒Ehire Adrianza，今年賽季還曾在大聯盟的洛杉磯天使出賽，總計8場的出賽，繳出1成92打擊率，包括1支全壘打，本場3個打席都遭到三振，顯現中華隊的牛棚實力依舊，下一場面對美國，仍有奮力一搏的機會。
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中華隊本場先發黃子鵬，在預賽狀態絕佳，主投7.1局沒有失分，幫助中華隊接連贏下多明尼加、古巴一戰。面對委內瑞拉打線，雖然首打席被敲安打，但黃子鵬立刻找回狀態，在1到3局連續飆出9上9下，不過在4局下的失投球，被Carlos Perez狙擊，形成1發兩分砲，也是本場比賽的唯一失分。
攤開中華隊中繼、後援投手群，不同於勝利方程式的陳冠偉、陳冠宇和吳俊偉等人，今天由樂天左投王志煊、張奕、黃恩賜以及莊昕諺接力登板，其中只有黃恩賜被敲出1支安打，其餘3人都沒讓委內瑞拉跨越雷池一步。
扛住委內瑞拉強打海 3K大聯盟級打者
尤其是委內瑞拉陣中強打雲集，有開轟表現的Carlos Perez，今年效力大聯盟的運動家3A；他的兄弟Hernan Perez，同樣是效力大聯盟的紅人3A，過去有10個賽季的大聯盟經歷，生涯繳出2成5打擊率，且轟出過45支全壘打，本場4打數僅敲出1安。
甚至，第7棒Ehire Adrianza，今年賽季還曾在大聯盟的洛杉磯天使出賽，總計8場的出賽，繳出1成92打擊率，包括1支全壘打，本場3個打席都遭到三振，顯現中華隊的牛棚實力依舊，下一場面對美國，仍有奮力一搏的機會。
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