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▲「老虎」黃子鵬先發對決委內瑞拉，繳出優質投球成績，仍在4局下被對手敲出一支2分全壘打。（圖／記者葉政勳攝）

中華隊鐵牛棚依舊強大！世界12強賽複賽首戰，由中華隊今（21）日於日本東京巨蛋交手委內瑞拉隊，先發黃子鵬遭到委內瑞拉捕手Carlos Perez轟出兩分砲，打線在5局上也錯失反攻大好機會，最終以0：2惜敗，吞下複賽首敗。中華隊本場先發黃子鵬，在預賽狀態絕佳，主投7.1局沒有失分，幫助中華隊接連贏下多明尼加、古巴一戰。攤開中華隊中繼、後援投手群，不同於勝利方程式的陳冠偉、陳冠宇和吳俊偉等人，尤其是委內瑞拉陣中強打雲集，有開轟表現的Carlos Perez，今年效力大聯盟的運動家3A；他的兄弟Hernan Perez，同樣是效力大聯盟的紅人3A，過去有10個賽季的大聯盟經歷，生涯繳出2成5打擊率，且轟出過45支全壘打，本場4打數僅敲出1安。