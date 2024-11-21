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▲中華隊今天整體攻勢其實更多，但是4、5兩局對方給機會時，沒能把握，尤其陳晨威5局上一出局滿壘、3壞球時，站著不動被三振，對勝負的影響相當大，非常可惜地吞下關鍵一敗。（圖／葉政勳攝）

▲2024年第3屆WBSC世界12強棒球賽，今（21）日進行超級循環賽首戰，中華隊對決委內瑞拉，遭到對手完封，終場以0：2吞敗。羅戈4局無失分好投，壓制台灣打者。（圖／葉政勳攝）

2024年第3屆WBSC世界12強棒球賽，今（21）日進行超級循環賽首戰，中華隊對決委內瑞拉，遭到對手完封，終場以0：2吞敗。主帥曾豪駒賽後受訪時提到，委內瑞拉投手群的狀況不錯，有辦法壓制住中華隊打線，今天整體球隊表現還算不錯，希望下一場能有更多發揮。至於為何打擊熄火？曾總說責任在於教練，沒有快速應變，大賽就是掌握關鍵一擊的人最有機會。羅戈和富藍戈都曾上場對決台灣打者，兩人合計4又1/3局被敲3安無失分，投出6次三振，表現不錯。談到「最熟悉的對手」，曾豪駒說，今天先發的羅戈狀態不錯，球隊第一輪揮到比較多引誘球，但第4、5局其實都有機會，可惜沒能掌握住，最後就變成最終結果呈現的這樣。「短期盃賽就是掌握最關鍵一擊的人最有機會，我們沒能掌握，但我還是相信我們的選手，相信他們做得到。」曾豪駒說，明、後天的比賽團隊還是會參考情蒐，去做設定，相信能夠突破美、日。曾豪駒談到，黃子鵬此役的投球內容，非常成功，他整體的狀態也都有保持住，但對方掌握到一顆偏高的失投球，那一球是Carlos Perez打得好。但曾總仍給予投手群高評價，稱不管是黃子鵬還是其他投手，這一場都很有效的發揮。至於打擊今天熄火，多次出現站著被三振的問題，曾總主動攬責，「責任在於我，責任在教練這邊，如果當下可以快一點做應變，結果就一樣。今天選手整體表現都不錯。」這一場比賽中華隊敲出7支安打，比委內瑞拉還多，仍然關鍵一擊出不來，特別是4、5兩局都有機會卻錯過，第5局更是攻佔滿壘僅一人出局。反觀委內瑞拉靠著Perez的關鍵轟，最終拿下勝利。富藍戈、羅戈、勝騎士本季都在中華職棒打過球，對此曾總也正面看待，直言：「就是因為表現好，所以才入選國家隊，今天表現得也很不錯。越來越多好手到台灣打球，證明我們球探眼光不錯，洋將素質提升對台灣棒球提升也有幫助。」