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▲航警站在出境通關擋住路線，還被發現用手機偷拍Rosé。（圖／뉴스엔·Newsen YouTube）

《2024 MAMA Awards》（簡稱：MAMA）將在11月21日至23日，分別在美國、日本大阪登場，典禮進入倒數階段，，她也於昨（20）日飛往當地做準備，當聽到送機歌迷大喊「APT.、APT.」，Rosé也開心的手舞足蹈小跳《APT.》，沒想到巨星光環難掩，執勤的航警上班都分心，站在出境走道以雙手放胸前的姿勢，拿手機「障眼法偷拍」Rosé，這一幕也全被媒體拍下！Rosé跟火星人於10月18日發表的《APT.》風靡全球，但是2人從未合體公開表演過，首次舞台就獻給今年的MAMA頒獎典禮，讓買到票的觀眾直呼賺到；無法到當地看表演的歌迷也別難過，台灣OTT平台確定會全程轉播，詳情可「」查詢。Rosé已飛到大阪做準備，她看到許多媒體、歌迷送機，開心的比出各種愛心姿勢，也大方收下粉絲遞上的信，當有人哼唱「APT.、APT.」，她也做出MV中的酒桌遊戲疊手手勢，好心情溢於言表。不過在這段送機路程，意外發現航警都跑來追星，執勤分心還若無其事的拿出手機偷拍、錄影，看似鬼鬼祟祟，實際上卻非常明顯，模樣全被媒體拍下。畢竟Rosé是紅遍國際的巨星，所到之處都有閃光燈一點都不奇怪，不過利用職權偷拍藝人的行為較不妥當，也難怪每次藝人出境時，