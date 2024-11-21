我是廣告 請繼續往下閱讀

世界12強棒球賽複賽正式展開，台灣中華隊今（21）日在東京巨蛋對決委內瑞拉，台灣以0比2不敵委內瑞拉，在4強超級循環賽吞下首敗。不過在賽事之餘，台灣好手吉力吉撈．鞏冠的名字再度引起注意。有日媒報導指出，東京巨蛋播報通常會唸出選手的全名，但輪到吉力吉撈．鞏冠時，卻罕見的只唸出「鞏冠（キョウカン）」。根據Full-Count報導，在東京巨蛋舉行的世界12強棒球賽通常會將選手的名稱以英文與日文的唸法進行播報。像是在第6局登板的投手張奕，便是先以英文「Chang Yi（ジャン‧イー）」唸出名字後，在以日文的漢字讀音「チョウ‧ヤク」來進行播報介紹。不過播報員在介紹登場選手時，都是英日文唸出全名，唯獨吉力吉撈．鞏冠登場時，英文播報唸出「ジリジラオ‧ゴングァン（girigirau‧gonguan，此為片假名讀音）」這個與其排灣族名「Giljegiljaw Kungkuan」相近的讀音後，接下來的日文播報員卻只唸出了「キョウカン」的部分，「キチリキキチロウ」卻沒有被唸出。事實上，在初賽時，吉力吉撈‧鞏冠之前就因名字而受到日本播報員注意，當時日本電視台以其排灣族名的中文漢字「吉力吉撈‧鞏冠」（Jí lì jí lāo-Gǒng guān）為根據，轉為日語中的漢字發音「キチリキキチロウ‧キョウカン」，一度在日媒及社群媒體之間引發話題。不過原民青年陣線21日時也在臉書發文，向日本媒體喊話，表示已注意到在各種語言轉播名字翻譯的問題，若以「キチリキキチロウ‧キョウカン」來讀，已大幅偏離了原本的排灣語發音。原民青年陣線建議，盡可能的遵照排灣族名的發音來進行播報，若需要轉換拼音，也應該以原始發音來進行標註而非漢字。同時也提供了較為接近的片假名拼音（ギリギラウ．コンクアン）或簡短稱呼ギラウ供參考。原民青年陣線進一步說明指出，在口語稱呼部分，giljegiljaw是他的個人名、kungkuan則是家屋名。在稱呼個人時，可以單獨稱呼個人名即可，但並不會單獨稱呼家屋名；而Giljegiljaw在排灣族慣用的簡短稱呼為Giljaw，但為親密友人、家人之間的用法，建議不要在正式轉播使用。