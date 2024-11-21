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國民黨青工總會長選舉傳出內定疑雲爭議，遭點名的桃園市議員陳韋曄今（21）日宣布退出本次選舉，以行動否認內定傳聞，捍衛清白，他表示，青工總會不該受傳聞蒙塵，希望讓選舉回歸正軌、平息紛爭，讓青工會回歸到為年輕人發聲、為社會服務的初衷。全國青工總會長選舉一波三折，國民黨原訂3月2日辦理第15屆全國青工總會長選舉，黨中央卻在2月喊停，擇訂12月7日投票。黨內一度傳出陳韋曄黨是中央內定候選人，父親陳萬得曾任2屆平鎮市長、2屆議員，母親為立委呂玉玲，顯赫政治世家背景擔任青工會全國總會長，有地方行政機關可以幫忙，也有能力協調中央部會挹注資源。陳韋曄發聲明指出， 經過深思熟慮，決定退出此次全國青工總會長的選舉，對於外界傳言他是國民黨內定的人選，他嚴詞否認，強調此次領表登記的參選人共有2位，國民黨內所有選舉一向是遵循公平、公正、公開的原則進行，希望藉由退選行動，捍衛清白，讓選舉回歸正軌。陳韋曄說，在登記過程中，因為不實流言導致全國青工會陷入不必要的風波，他感到非常遺憾。青工總會是黨內一個充滿活力、展現未來性的組織，不應該因為這些傳聞而受到影響。選擇退選，是希望能夠平息紛爭，讓青工會回歸到為年輕人發聲、為社會服務的初衷。陳韋曄感謝這段時間支持他的各縣市青工夥伴，未來仍會和各位青工夥伴繼續為青年發聲。希望針對外界關注的內定傳聞做出澄清，為組織的穩定與團結做出具體表態。