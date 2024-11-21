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▲緬甸小姐發現自己不是冠軍，直接淚灑當場，緬甸總監則摘下她的后冠和綬帶，憤而離場。（圖／翻攝自影片）

泰國曼谷舉行的2024年萬國小姐（Miss Grand International）10月底引發「摘后冠並憤而離場」風波，讓緬甸小姐戴蘇寧（Thae Su Nyein，音譯）受到廣大矚目，她賽後一個月的動向也引發關注。綜合外國媒體報導，戴蘇寧以17歲之姿奪得緬甸選美皇后，並代表緬甸參與萬國小姐比賽，但在萬國小姐比賽的頒獎現場，戴蘇寧拒絕接受季軍頭銜並鬧出風波後，目前轉作直播網美，在網路上帶貨，另外會接一些冷門的商業演出，不過工作狀況不盡理想。有人還透露看到她在公園的臨時性舞台上唱歌，但幾乎沒有觀眾在場，儘管出席人數很少，但她的表演卻很熱情。雖然有些人猜測這些表演可能只是排練而不是正式活動，但這位前選美皇后參加如此低調的活動，令許多人感到驚訝。有專家評論，如果她沒有拒絕2024年萬國小姐的第三名頭銜（The second runner-up或Third Place），那她現在的人生處境可能大不同，但由於她在國際賽事鬧出風波，如今許多大場面的主辦單位都不敢邀請她。現年17歲的緬甸參賽佳麗戴蘇寧（Thae Su Nyein）原本被視為10月底舉行的「2024年萬國小姐」奪冠的熱門人選之一，沒想到頒獎時只拿到季軍，她的緬甸小姐選美總監圖·安特倫當場幫她把后冠拿下，並帶著大家憤而離場，讓主辦單位十分不認同。參賽的緬甸佳麗戴蘇寧本人在10月27日在Instagram上直播宣布要歸還后冠，並解釋說：「我發現我沒有贏得兩項特別獎（最佳民族服裝獎和年度國家力量獎）後，感覺自己被搶了（意旨這兩項獎應該是屬於她的）」，而這場直播讓緬甸和萬國小姐主辦單位之間的緊張關係加劇。