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橘子集團旗下漫畫小說品牌MOJOIN，積極開創作品的各種可能性，與作家小非攜手，推出結合浪漫愛情與投資理財的新作《指數化愛情》。小非有著多年的投資經驗，卻在2022年疫情期間被市場狠狠的打擊，讓她起心動念，創作小說將這段經驗轉化為讀者可共鳴的故事。《指數化愛情》女主角蘇慕耘，是個渴望致富的股市小白，這樣的她卻遇上了帥氣多金的投資名師張復恆，以及看似遊手好閒、卻曾是投資界傳奇人物的鍾梓軍。在面臨疫情帶來的各種變化，蘇慕耘該如何掌握自己想要的人生，找到屬於自己的幸福。小非以「看小說順利輕鬆學理財」出發，打造全新浪漫輕喜劇《指數化愛情》，於MOJOIN 每周四上午11點準時更新。小非表示，在2022這一年除了投資失誤外，家人先後確診、發燒隔離顧小孩，這段過程也成為她人生體悟的一個轉折點。因此，讓她興起以自身擁有的理財知識，搭配擅長的浪漫愛情題材，寫下作品《指數化愛情》，記錄這段時間的經歷。作品中，小非將「股票投資」與「愛情」巧妙的結合。大家會用不同的工具去選擇好的股票標的，希望在股市能成功獲利；而在愛情中，也會透過生活習慣、價值觀等各種面向去觀察適合的對象，當碰到大環境的轉變或挑戰時，才能驗證自己的選擇是否正確。《指數化愛情》將蘇慕耘生活中各種面向緊緊扣連，臉紅心跳的戀愛元素加上淺顯易懂的理財知識，帶著讀者們參與她人生的各種「選擇」。《指數化愛情》中的兩位男主角，鍾梓軍曾是投資界風雲人物，但因某些原因退休，與女主角蘇慕耘的相遇也是從針鋒相對開始。張復恆則是帥氣多金的財經名人，從認識蘇慕耘開始就一直溫柔的陪伴在她身邊。他們兩人一位就像是指數化ETF，令人有著滿滿的安全感；另一位則像是績優股，各方面都很優異。蘇慕耘在他們兩人之間的情感搖擺，也構成了故事的核心張力，她究竟會情歸何方，歡迎大家每週上線追更關注。