高雄市政府海洋局於日前，率梓官、林園區漁會、宏裕行、天時福、蘇班長及利安鑫等6家業者，到加拿大多倫多國華超市及美麗超市2處辦理展售會，推銷高雄海味，在活動期間，高雄海味商品在當地造成搶購熱潮，現場吸引購買人潮，為高雄海味拓銷海外市場邁出一大步。
這項由高雄市政府海洋局與加拿大國華台灣食品公司合作，在多倫多舉辦高雄海味展售會活動，邀集梓官、林園區漁會、宏裕行、天時福、蘇班長及利安鑫等6家業者前往設攤，在多倫多國華超市及美麗超市2處推銷高雄海味，吸引購買人潮，展期11天創造1500萬元商機。
高雄市政府海洋局局長黃登福表示，海洋局為推動高雄海味品牌拓銷海外市場，此次由該局主任秘書洪耀庭帶領業者，到加拿大多倫多國華超市及美麗超市2處舉辦展售會，共同行銷高雄海味，這是繼去(112)年與國華台灣食品公司合作，在加拿大溫哥華舉辦高雄週食品展售會活動，成功打開美西銷售市場，今(113)年更是乘勝追擊，結合國華30週年，擴大辦理高雄海味展，攻進美東市場。
黃登福說，值得一提的是，在11天的銷售期間，創下1500萬元的商機，現場展售商品銷售一空，未來將持續進貨，預計年效益可達近2億元商機。
黃登福並說，該局除了與國華合作外，今(113)年海洋局也積極輔導業者拓展國內、外展覽會，像是參加美國波士頓的北美海產品展、西班牙巴塞隆納的全球海產品展、新加坡的亞洲海鮮展等，而在國內則是參加台北及高雄國際食品展，截止目前所參展的績效，現場效益及未來一年商機合計達19.24億元，足見高雄海味品牌銷售量能不斷增長，逐步於國內外市場發光發亮。
加拿大國華台灣食品公司董事長周怡華指出，今年高雄海味展售會效益驚人，各家業者推出自家主打商品試吃，眾人品嚐後均讚不絕口，紛紛搶購海味商品，其中國華超市特別配搭1元(加幣)兌換現煮黑輪蘿蔔湯活動，現場換購人潮絡繹不絕。
此外，高雄海味展分別在多倫多國華超市及美麗超市2場辦理展售，現場展出各項高雄海味商品，有宏裕行-花枝蝦排及花枝丸；天時福-魚塘鍋物；利安鑫-魷魚芹菜丸及魷魚花枝羹；梓官區漁會-烏魚子、蝦丸、扁蟹酥、櫻蝦梅魚及林園區漁會-鮮魚黑輪等商品，每項海味商品造成當地民眾搶購，排隊結帳人龍長達數公尺，未來國華也將繼續與海洋局合作，讓高雄海味商品在加拿大地區拓展無限商機。
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高雄市政府海洋局局長黃登福表示，海洋局為推動高雄海味品牌拓銷海外市場，此次由該局主任秘書洪耀庭帶領業者，到加拿大多倫多國華超市及美麗超市2處舉辦展售會，共同行銷高雄海味，這是繼去(112)年與國華台灣食品公司合作，在加拿大溫哥華舉辦高雄週食品展售會活動，成功打開美西銷售市場，今(113)年更是乘勝追擊，結合國華30週年，擴大辦理高雄海味展，攻進美東市場。
黃登福說，值得一提的是，在11天的銷售期間，創下1500萬元的商機，現場展售商品銷售一空，未來將持續進貨，預計年效益可達近2億元商機。
黃登福並說，該局除了與國華合作外，今(113)年海洋局也積極輔導業者拓展國內、外展覽會，像是參加美國波士頓的北美海產品展、西班牙巴塞隆納的全球海產品展、新加坡的亞洲海鮮展等，而在國內則是參加台北及高雄國際食品展，截止目前所參展的績效，現場效益及未來一年商機合計達19.24億元，足見高雄海味品牌銷售量能不斷增長，逐步於國內外市場發光發亮。
加拿大國華台灣食品公司董事長周怡華指出，今年高雄海味展售會效益驚人，各家業者推出自家主打商品試吃，眾人品嚐後均讚不絕口，紛紛搶購海味商品，其中國華超市特別配搭1元(加幣)兌換現煮黑輪蘿蔔湯活動，現場換購人潮絡繹不絕。
此外，高雄海味展分別在多倫多國華超市及美麗超市2場辦理展售，現場展出各項高雄海味商品，有宏裕行-花枝蝦排及花枝丸；天時福-魚塘鍋物；利安鑫-魷魚芹菜丸及魷魚花枝羹；梓官區漁會-烏魚子、蝦丸、扁蟹酥、櫻蝦梅魚及林園區漁會-鮮魚黑輪等商品，每項海味商品造成當地民眾搶購，排隊結帳人龍長達數公尺，未來國華也將繼續與海洋局合作，讓高雄海味商品在加拿大地區拓展無限商機。