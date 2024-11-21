我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府海洋局到加拿大多倫多推銷高雄海味，吸引購買人潮。(圖／高雄市政府海洋局提供)

▲高雄市政府海洋局局長黃登福說明到加拿大多倫多推銷高雄海味的情形。(資料照／記者黃守作攝)

▲高雄市政府海洋局到加拿大多倫多推銷高雄海味，吸引試吃品嚐人潮。(圖／高雄市政府海洋局提供)

高雄市政府海洋局於日前，率梓官、林園區漁會、宏裕行、天時福、蘇班長及利安鑫等6家業者，到加拿大多倫多國華超市及美麗超市2處辦理展售會，推銷高雄海味，在活動期間，高雄海味商品在當地造成搶購熱潮，現場吸引購買人潮，為高雄海味拓銷海外市場邁出一大步。這項由高雄市政府海洋局與加拿大國華台灣食品公司合作，在多倫多舉辦高雄海味展售會活動，邀集梓官、林園區漁會、宏裕行、天時福、蘇班長及利安鑫等6家業者前往設攤，在多倫多國華超市及美麗超市2處推銷高雄海味，吸引購買人潮，展期11天創造1500萬元商機。高雄市政府海洋局局長黃登福表示，海洋局為推動高雄海味品牌拓銷海外市場，此次由該局主任秘書洪耀庭帶領業者，到加拿大多倫多國華超市及美麗超市2處舉辦展售會，共同行銷高雄海味，這是繼去(112)年與國華台灣食品公司合作，在加拿大溫哥華舉辦高雄週食品展售會活動，成功打開美西銷售市場，今(113)年更是乘勝追擊，結合國華30週年，擴大辦理高雄海味展，攻進美東市場。黃登福說，值得一提的是，在11天的銷售期間，創下1500萬元的商機，現場展售商品銷售一空，未來將持續進貨，預計年效益可達近2億元商機。黃登福並說，該局除了與國華合作外，今(113)年海洋局也積極輔導業者拓展國內、外展覽會，像是參加美國波士頓的北美海產品展、西班牙巴塞隆納的全球海產品展、新加坡的亞洲海鮮展等，而在國內則是參加台北及高雄國際食品展，截止目前所參展的績效，現場效益及未來一年商機合計達19.24億元，足見高雄海味品牌銷售量能不斷增長，逐步於國內外市場發光發亮。加拿大國華台灣食品公司董事長周怡華指出，今年高雄海味展售會效益驚人，各家業者推出自家主打商品試吃，眾人品嚐後均讚不絕口，紛紛搶購海味商品，其中國華超市特別配搭1元(加幣)兌換現煮黑輪蘿蔔湯活動，現場換購人潮絡繹不絕。此外，高雄海味展分別在多倫多國華超市及美麗超市2場辦理展售，現場展出各項高雄海味商品，有宏裕行-花枝蝦排及花枝丸；天時福-魚塘鍋物；利安鑫-魷魚芹菜丸及魷魚花枝羹；梓官區漁會-烏魚子、蝦丸、扁蟹酥、櫻蝦梅魚及林園區漁會-鮮魚黑輪等商品，每項海味商品造成當地民眾搶購，排隊結帳人龍長達數公尺，未來國華也將繼續與海洋局合作，讓高雄海味商品在加拿大地區拓展無限商機。