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▲義大利當局近日偵破一起盜墓案，從兩位盜墓賊手中找回了公元前3世紀的伊特魯里亞文物，這批文物的價值估計達850美元，約新台幣2.76億元。（圖／美聯社／達志影像）

義大利當局近日偵破一起盜墓案，從兩位盜墓賊手中找回了公元前3世紀的伊特魯里亞文物，這批文物的價值估計達850美元，約新台幣2.76億元。然而，雖然盜取文物價值不菲，但義大利警方表示這兩位盜墓賊非常笨拙且業餘，甚至在臉書放上本人與文物的合照，讓警方快速鎖定逮人。根據《CNN》報導，這批被竊走的文物包括八個甕、兩個石棺以及一面銅鏡，還有一個仍散發著原始氣味的香水瓶以及棺內所放置的珠寶等物。這些文物屬於伊特魯里亞人，伊特魯里亞文明活躍於公元前900年到公元前500年左右，隨後漸漸被羅馬文明征服與同化，如今除了古墓之外，留下來的遺跡與文物很少。義大利檢警表示，兩位盜墓賊是在羅馬以北約150公里處的翁布里亞（Umbria）發現這處墓室，事實上，盜墓賊的其中一人就是墓室所在土地的擁有者，因此他們並非真正的、熟練的盜墓賊，而是非常業餘與笨拙，以為偶然發現的古墓是天降橫財。檢察官表示，得手文物後，兩人在尋找買家的過程中暴露了大量線索，其中一人甚至在臉書分享自己與文物的合照，因此警方很快就鎖定他們，並透過竊聽電話與無人機蒐證等方式確認犯行。兩位盜墓笨賊被捕後將面臨盜竊文物和贓物交易相關指控，最高有可能被判處10年有期徒刑。