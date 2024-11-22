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▲Mike Scioscia（左）在天使執教的最後一年，剛好是大谷旅美的第一年，回想起菜鳥大谷，Scioscia表示：「2018年時，他就是一名優秀的選手。」（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒（MLB）今（22）日公布年度MVP獲獎人選，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平全票當選拿下國聯MVP，本屆世界棒球12強賽美國隊總教練Mike Scioscia，曾在大谷加入洛杉磯天使第一年時擔任球隊總教練，今日得知大谷獲得MVP後，目前人在日本東京Scioscia也跨海送上祝福，並表示大谷獲得MVP是實至名歸。Scioscia從2000年開始執教天使隊直到2018年，Scioscia在天使執教的最後一年剛好是大谷旅美第一年，回憶起大谷的菜鳥年，Scioscia表示大谷的第一個賽季，球團對他相當保護，在打數上有嚴格的規定，「在他第一年加入我們，球團對他有許多限制，包括打數、投球完之後的打數，因為他是同時也是一名投手，所以他的打數有著一定的上限。」在得知大谷獲得MVP後，Scioscia在接受日媒《Full-Count》採訪時，也祝賀大谷度過一個很棒的賽季，「他有潛力可以打得很好，就像他現在做到的，現在度過了一個很棒的賽季，2018年時他就是一名很棒的球員了，我認爲經驗的累積，讓他水平有所提高，我相信他未來會繼續獲得MVP。」Scioscia今年擔任第三屆世界棒球12強賽美國隊總教練，在A組預賽拿下3勝2敗以小組第二晉級超級循環賽，首戰以1:6不敵日本東京，今日美國隊則將對決中華隊。