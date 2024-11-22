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▲本屆世界棒球12強賽，台灣之光中華隊一路勢如破竹殺進4強，許多球迷赴日本應援加油，兆豐銀行也相挺，祭出「統一獅聯名卡」日本刷卡5%回饋。（圖／兆豐銀行提供）

本屆世界棒球12強賽，台灣之光中華隊一路勢如破竹殺進4強，舉國歡騰之際，不少民眾也紛紛熱血搶訂前往東京的機票，希望能近距離為中華隊加油，集氣奪下世界冠軍。銀行也力挺中華隊，祭出賽事進行期間，只要在日本實體消費刷職棒「統一獅聯名卡」，不須登錄也不限名額，除原本2%現金回饋無上限以外，再加碼送出3%現金回饋，每人加碼部分最高可獲得500元，讓熱血球迷看球之際，還能放心血拚，大賺優惠。中華隊在世界12強預組賽以3勝1敗之姿挺進4強賽，順利前往東京巨蛋繼續賽事，即便昨日首戰以0比2惜敗委內瑞拉，緊接著今、明日將分別對戰美國隊、日本隊，爭取打進冠軍賽，熱情的球迷也陸續抵達東京，讓「台式應援」再現。身為職棒「統一獅聯名卡」發卡行的兆豐銀行，也宣布祭出5%優惠，力挺台灣隊長陳傑憲、林安可、潘傑楷、邱智呈及郭俊麟5帥，推出日本實體消費限時最高5%回饋，力挺猛獅5帥，發揮聯名發卡行的超強即時戰力。除了加碼現金回饋，兆豐銀行也為赴日觀賽的球迷們匯集眾多日本消費好康，例如日本百家連鎖家電如Bic Camera、YAMADA、Sofmap及KOJIMA等商店刷兆豐JCB卡消費達免稅門檻，即可享最高15％折扣優惠；想買紀念品也可到多慶屋購物，消費滿5000日圓可享10%折扣，最高可折10000日圓；想去東京鐵塔看壯麗市景，也可享主甲板展望台購票30%折扣及紀念品購物10%折扣，讓球迷觀賽之餘也能暢遊東京，盡情旅遊。不過，銀行也提醒民眾，若忘記帶實體信用卡，也可以透過行動銀行APP，於行動支付選項中綁定聯名卡實體消費，同樣也可享有上述優惠，輕鬆暢遊日本同時，也為中華隊劍指世界冠軍集氣加油。