第61屆金馬獎今（23）日登場，哪裡有線上直播，電視該轉哪一台《NOWnews》一次整理給大家。金馬獎頒獎典禮時間將在今天17:30率先舉辦星光大道，紅毯由楊千霈、徐鈞浩、王渝萱主持，19:00則為重頭戲的頒獎典禮，主持人劉冠廷，頒獎典禮地點在台北流行音樂中心，MyVideo連續5年成為金馬獎頒獎典禮官方指定直播平台，17:30即可在MyVideo上觀看金馬獎星光大道。無法親臨現場，可以直接線上同步收看。
🟡金馬獎典禮主持人：劉冠廷
🟡金馬獎紅毯主持人：楊千霈、徐鈞浩、王渝萱
🟡表演嘉賓：魏如萱、YELLOW黃宣、9m88、王若琳、安溥
🟡頒獎嘉賓：李安、朱延平；影帝阿部寬、張震；金馬影后群：張艾嘉、楊貴媚、吳君如、林嘉欣、楊雁雁、謝盈萱、林品彤等7位歷屆影后；新生代明星：許光漢、王淨、曾敬驊、陳柏霖。
🟡第61屆金馬獎頒獎典禮
時間：11月23日（星期六）
星光大道：17:30
頒獎典禮：19:00
地點：台北流行音樂中心
🟡金馬獎典禮轉播／直播平台
📍電視頻道：台視
📍網路直播：MyVideo官方直播、LINE TODAY共同轉播
📍手語服務: MyVideo
🟡金馬獎海外轉播／直播平台
📍海外電視頻道：StarHub（新加坡）、Astro（馬來西亞、汶萊）
📍金馬官方YouTube 星光大道．頒獎典禮
📍TTV-YouTube 星光大道．頒獎典禮
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡金馬獎紅毯主持人：楊千霈、徐鈞浩、王渝萱
🟡表演嘉賓：魏如萱、YELLOW黃宣、9m88、王若琳、安溥
🟡頒獎嘉賓：李安、朱延平；影帝阿部寬、張震；金馬影后群：張艾嘉、楊貴媚、吳君如、林嘉欣、楊雁雁、謝盈萱、林品彤等7位歷屆影后；新生代明星：許光漢、王淨、曾敬驊、陳柏霖。
🟡第61屆金馬獎頒獎典禮
時間：11月23日（星期六）
星光大道：17:30
頒獎典禮：19:00
地點：台北流行音樂中心
🟡金馬獎典禮轉播／直播平台
📍電視頻道：台視
📍網路直播：MyVideo官方直播、LINE TODAY共同轉播
📍手語服務: MyVideo
🟡金馬獎海外轉播／直播平台
📍海外電視頻道：StarHub（新加坡）、Astro（馬來西亞、汶萊）
📍金馬官方YouTube 星光大道．頒獎典禮
📍TTV-YouTube 星光大道．頒獎典禮