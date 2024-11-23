第61屆金馬獎今（23）日登場，哪裡有線上直播，電視該轉哪一台《NOWnews》一次整理給大家。金馬獎頒獎典禮時間將在今天17:30率先舉辦星光大道，紅毯由楊千霈、徐鈞浩、王渝萱主持，19:00則為重頭戲的頒獎典禮，主持人劉冠廷，頒獎典禮地點在台北流行音樂中心，MyVideo連續5年成為金馬獎頒獎典禮官方指定直播平台，17:30即可在MyVideo上觀看金馬獎星光大道。無法親臨現場，可以直接線上同步收看。

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▲許光漢在《青春18×2 通往有你的旅程》表演深獲導演藤井道人的讚賞，好奇他為何沒有得到今年金馬獎最佳男主角提名，直呼「奇怪」。（圖／牽猴子提供）
▲正在當兵的許光漢特別向請假出席，是否會以阿兵哥頭造型現身紅毯，已經成為粉絲討論話題。（圖／牽猴子提供）
🟡金馬獎典禮主持人：劉冠廷

🟡金馬獎紅毯主持人：楊千霈、徐鈞浩、王渝萱

🟡表演嘉賓：魏如萱、YELLOW黃宣、9m88、王若琳、安溥

🟡頒獎嘉賓：李安、朱延平；影帝阿部寬、張震；金馬影后群：張艾嘉、楊貴媚、吳君如、林嘉欣、楊雁雁、謝盈萱、林品彤等7位歷屆影后；新生代明星：許光漢、王淨、曾敬驊、陳柏霖。

🟡第61屆金馬獎頒獎典禮
時間：11月23日（星期六）
星光大道：17:30
頒獎典禮：19:00
地點：台北流行音樂中心

🟡金馬獎典禮轉播／直播平台
📍電視頻道：台視
📍網路直播：MyVideo官方直播、LINE TODAY共同轉播
📍手語服務:   MyVideo

🟡金馬獎海外轉播／直播平台
📍海外電視頻道：StarHub（新加坡）、Astro（馬來西亞、汶萊）
📍金馬官方YouTube 星光大道頒獎典禮 
📍TTV-YouTube 星光大道頒獎典禮

▲MyVideo連續5年成為金馬獎頒獎典禮官方指定直播平台，17:30即可在MyVideo上觀看金馬獎星光大道，無法親臨現場，可以直接線上同步收看。（圖／官方提供）
▲MyVideo連續5年成為金馬獎頒獎典禮官方指定直播平台，17:30即可在MyVideo上觀看金馬獎星光大道，無法親臨現場，可以直接線上同步收看。（圖／官方提供）

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