勞動部勞發署高官謝宜容疑似職場霸凌逼死 39 歲職員，事件延燒多日。一名網友揭露，朋友公司人資（HR）緊急召開會議宣導，指「上班偷錄音違反職場倫理，要先徵得在場人員同意」。難道被霸凌了，不能錄音錄影自保嗎？律師回應，指出若是被霸凌的當事人在事發當下錄音錄影，在法律上不會構成犯罪，但若將此「證據」外流到網路，則可能構成妨害秘密罪。
整起事件發生在11月初，勞發署北基宜花金馬分署39歲吳姓職員失聯，隔天早上被發現在辦公室輕生，送醫搶救仍告不治。勞動部專案調查，認定勞發署北基宜花金馬分署署長謝宜容確實有辱罵、咆哮下屬，但辯稱謝的行為是「立意良善」遭撻伐。謝宜容遭處2大過免職，今（22）透過7分鐘影片，哽咽向死者及社會大眾道歉。
謝宜容霸凌風波延燒多日仍未止息，一名網友在PTT發文，表示朋友公司人資緊急開會宣導，指「上班偷錄音違反職場倫理，同仁們要錄音請先徵詢在場人員同意，偷偷錄音違反職場倫理，也顯示你沒有專業素養」，讓他十分不解，問到真的是這樣嗎。
貼文曝光後引發網友熱議，有人認同人資說法，補充「聽人資講錄音沒先徵求同意，無法律效」、「警局法院跟鄉鎮調解也都禁止錄影音」，但也有人痛罵狗屁，痛罵「都被霸凌了還不能錄個音」。
究竟職場霸凌能否錄音錄影自保？網紅律師劉韋廷表示，被霸凌者在事發當下錄音錄影，也就是說被害人自己留存這些證據，將來是要交給法官來使用，而不是放在網路上面公開公審，這種狀況這些證據是可以留存的，不構成違法。
劉韋廷說明，除非今天是去錄音錄影是其他第三人，而非當事人，甚至還將這些證據散布在網路上面，就有可能侵害到這個霸凌的人，也就是錄影錄音內的第三人，他的隱私被外洩，這個時候就有可能構成妨害秘密罪了。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
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劉韋廷說明，除非今天是去錄音錄影是其他第三人，而非當事人，甚至還將這些證據散布在網路上面，就有可能侵害到這個霸凌的人，也就是錄影錄音內的第三人，他的隱私被外洩，這個時候就有可能構成妨害秘密罪了。
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