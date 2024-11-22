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▲成龍11天前才出現在「threecombo」頻道中，搞笑身影讓粉絲記憶猶新。（圖／threecombo YouTube）

南韓喜劇演員成龍（성용）今（22）日驚傳過世，享年35歲。他生前經常客串的YouTube頻道「threecombo」11天前才上傳有成龍身影的影片，想不到今日就發文證實成龍的死訊，但成龍的死因並未公開，他的死訊也令粉絲錯愕，紛紛到影片下方留言哀悼：「成龍安息吧」。由於成龍還撞名國際武打巨星成龍（Jackie Chan），因此他的死訊也在兩岸引發關注。成龍不僅是YouTuber也是韓國搞笑諧星，他經常到有29萬人訂閱的搞笑頻道「threecombo」客串，今日被韓媒公開死訊，「threecombo」也於YouTube社群發文，證實這個悲傷消息：「成龍已經離開這個世界了，喜愛成龍的粉絲們，請為他祈禱去到更好的地方，盼望對於成龍最後不要過度的揣測，再次向遺屬致上最深的哀悼之意。」成龍的死因並未公開，他猝逝的消息來得太突然也令粉絲相當錯愕，大家也紛紛在成龍11天前出現的影片下方留言，「願你能安息」、「沒想到這會是成龍最後影片」、「謝謝你的最後一個影片，讓我們笑得很開心，希望你去到另一個地方也能過得幸福」、「原本只覺得他在電梯的表情很悲傷，想不到再也見不到了」。根據韓國媒體報導，成龍曾經在多個知名劇場工作，2019年他也以自己的名字創辦了YouTube頻道，獲得24萬粉絲訂閱，成龍同時也積極客串頻道「threecombo」的拍攝，讓他人氣持續攀升。目前家屬回應，成龍的葬禮將在23日於京畿道的殯儀館舉行。而他的個人頻道、IG也持續湧入粉絲哀悼留言，希望成龍能安息。