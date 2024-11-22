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新竹縣某國中近期爆發校園集體強制性猥褻的霸凌事件，造成受害學生至今仍有陰影，目前校方已積極介入輔導。不過加害學生家長至今仍未向被害者道歉，被害學生家長報警後，警方調查發現加害學生手機內，存有多段不同時間點的霸凌影片，懷疑霸凌行徑並非首次。喜歡運動的國一學生小凱（化名），原本很高興能入選學校運動校隊，但怎麼也沒想到，這一切竟是惡夢的開始。就在跟著校隊教練和學長一起去校外比賽時，外宿期間，小凱卻遭到學長和同學集體壓制，被拍下全裸影片上傳IG，小凱母親心痛氣憤下，報警提告。未料，小凱的學長和同學知道後，竟透過社群媒體，言語恐嚇小凱，造成小凱嚴重心理陰影，害怕在學校遇到加害者。事發後，小凱的母親立刻向校方反映，但校方處理方式消極。小凱被霸凌的影片中，至少有三名同學和學長，一人控制小凱雙手，其他人不斷在旁訕笑、拍影片紀錄，小凱裸體說「不要」，但卻沒人搭理，甚至被特寫下體，行徑十分離譜。校方輕描淡寫地跟小凱母親說，加害人只有一人，讓小凱母親不能接受。警方介入調查後，在其中一名加害學生的手機中，發現有多段類似影片，警方懷疑該校運動校隊集體性霸凌事件恐非首次，可能還有其他人受害，目前疑似參與霸凌學生的手機，都被校方沒收。小凱母親說，校隊上還有一位較弱小同學，也經常被嘲笑，擔心可能也是受害者。小凱母親表示，目前校方已經介入處理，組成調查小組釐清真相，將協助安排學生個別晤談，也強化教室走察與巡堂，積極處理後續狀況。目前已啟動校園性騷擾事件處理流程與校安、社政通報，並召開性平事件小組會議，將於20日內依法召開審查小組會議。初步了解，此案是學生赴外縣市參加比賽時發生。事發至今，被害學生及家長皆未向小凱致歉，外傳有一名學長失聯，校方後續了解是因為家庭旅遊，才未連繫上。對於校隊傳出霸凌事件，校方承諾未來會加強管理與宣導，避免類似情形再發生。目前小凱創傷後的輔導也已經展開，小凱的母親說，現在各界都給小凱很多關心，她相信小凱會堅強、樂觀面對未來。