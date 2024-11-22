美國爆冷敗給中華隊！世界12強棒球賽，中華隊今（22）日迎來「台美大戰」，打線多點開花，包含潘傑楷炸裂陽春砲以及江坤宇的清壘長程安打，爆冷以8：2痛擊美國隊。美國隊在複賽吞下2連敗，爭奪冠軍戰資格需要看其他隊的臉色，陣中主戰強打Matt Shaw，在賽後接受訪問，直言這感覺非常糟，但也表示將會努力去面對剩下的比賽。
接連敗給亞洲對手 美國陷極度不利
中華隊本場面對美國，毫不卻步，4局先靠著安打串連搶下2分，5局潘傑楷轟出陽春砲，帶起團隊氣勢。7局下，打線一舉灌入5分大局，就此提前將比賽結果定調，將複賽戰績扳成1勝1敗，而美國隊則陷入0勝2敗，在4隊中位居最後。
美國隊主力三壘手Matt Shaw，在A組預賽時手感火燙，繳出5成79打擊率，包括1支二壘安打、1支三壘安打和2轟，攻下12分打點，但進入複賽後，總共8打數只敲出1支安打。
敗給中華隊後，Matt Shaw接受訪問表示：「連2天輸球的感覺非常糟糕，也很痛心，但還有剩餘的比賽，我們將會更努力去面對。」這是美國隊在3大主要國際賽（奧運、12強賽、經典賽）上，首度輸給中華隊，成棒等級國際賽，則是暌違21年首度輸球。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中華隊本場面對美國，毫不卻步，4局先靠著安打串連搶下2分，5局潘傑楷轟出陽春砲，帶起團隊氣勢。7局下，打線一舉灌入5分大局，就此提前將比賽結果定調，將複賽戰績扳成1勝1敗，而美國隊則陷入0勝2敗，在4隊中位居最後。
美國隊主力三壘手Matt Shaw，在A組預賽時手感火燙，繳出5成79打擊率，包括1支二壘安打、1支三壘安打和2轟，攻下12分打點，但進入複賽後，總共8打數只敲出1支安打。
敗給中華隊後，Matt Shaw接受訪問表示：「連2天輸球的感覺非常糟糕，也很痛心，但還有剩餘的比賽，我們將會更努力去面對。」這是美國隊在3大主要國際賽（奧運、12強賽、經典賽）上，首度輸給中華隊，成棒等級國際賽，則是暌違21年首度輸球。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。