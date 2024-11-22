我是廣告 請繼續往下閱讀

▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，七局上滿壘，江坤宇敲出中外野長打清壘，幫助中華隊擴大領先。（圖／記者葉政勳攝）

美國爆冷敗給中華隊！世界12強棒球賽，中華隊今（22）日迎來「台美大戰」，打線多點開花，包含潘傑楷炸裂陽春砲以及江坤宇的清壘長程安打，爆冷以8：2痛擊美國隊。中華隊本場面對美國，毫不卻步，4局先靠著安打串連搶下2分，5局潘傑楷轟出陽春砲，帶起團隊氣勢。美國隊主力三壘手Matt Shaw，在A組預賽時手感火燙，繳出5成79打擊率，包括1支二壘安打、1支三壘安打和2轟，攻下12分打點，但進入複賽後，總共8打數只敲出1支安打。這是美國隊在3大主要國際賽（奧運、12強賽、經典賽）上，首度輸給中華隊，成棒等級國際賽，則是暌違21年首度輸球。