2024年世界棒球12強賽，中華隊野手張政禹扮演奇兵，埋伏在第9棒，並擊出適時一擊，幫助球隊先馳得點，終結得分荒，振奮士氣。而他在比賽中的「金三角」手勢，象徵著全力以赴的精神，感染全隊，也讓張政禹一戰成名。
張政禹在2018年高中畢業後，參加中華職棒選秀會，但不幸落選。然而，落選並未讓他放棄棒球夢。他選擇進入南華大學就讀，在全國大專院校棒球運動聯賽中，以驚人的 0.562打擊率 拿下公開組一級的打擊獎第一名，開始受到外界關注。
張政禹曾在選秀會落榜
2019年，張政禹參加新成立的味全龍隊自辦測試賽，以4個打數擊出2支安打的表現成功脫穎而出。同年，他在中華職棒選秀會第7輪第35順位被味全龍隊選中，正式踏上職業棒球之路。他的努力與天賦，讓這一切看似困難的挑戰，逐漸轉變成成功的基石。
職業生涯的起步並非順遂，但張政禹用實力逐漸證明自己。2020年，他在二軍的比賽中以打擊率 0.348、69支安打的成績展現潛力。同年3月21日，他在比賽中敲出關鍵安打，幫助味全龍隊拿下重返中華職棒後的首勝，這一幕成為他的職業生涯代表作之一。
2023年對張政禹而言，意義非凡。儘管因脊椎骨裂需要休養，但他在球季末遞補入選亞冠賽，首次披上國家隊戰袍，站上國際賽場。2024年，他在5月5日敲出生涯首轟，完成了從第800個打席才敲出全壘打的耐心等待，創下味全龍隊史新紀錄。
捲入德州撲克案 一度陷入低潮
然而，張政禹的職業生涯也充滿波折。同年8月，因捲入爭議事件，他遭球隊與聯盟處罰，這段經歷再次成為他人生中的警鐘。張政禹坦言，這些經歷讓他更加成熟，並堅定以場上表現贏回球迷的信任。
如今張政禹在12強賽的亮眼表現，成為中華隊不可或缺的一部分。他在關鍵比賽中的穩定守備與進攻貢獻，讓球迷見證了他的成長與韌性。比賽中的「金三角」手勢，既是他的個人標誌，也象徵了全隊無畏挑戰的精神。這位曾經落選的年輕選手，已在逆境中站穩腳步，如今在國際賽棒打美國，也讓他生涯成就再添一筆。
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張政禹曾在選秀會落榜
2019年，張政禹參加新成立的味全龍隊自辦測試賽，以4個打數擊出2支安打的表現成功脫穎而出。同年，他在中華職棒選秀會第7輪第35順位被味全龍隊選中，正式踏上職業棒球之路。他的努力與天賦，讓這一切看似困難的挑戰，逐漸轉變成成功的基石。
職業生涯的起步並非順遂，但張政禹用實力逐漸證明自己。2020年，他在二軍的比賽中以打擊率 0.348、69支安打的成績展現潛力。同年3月21日，他在比賽中敲出關鍵安打，幫助味全龍隊拿下重返中華職棒後的首勝，這一幕成為他的職業生涯代表作之一。
2023年對張政禹而言，意義非凡。儘管因脊椎骨裂需要休養，但他在球季末遞補入選亞冠賽，首次披上國家隊戰袍，站上國際賽場。2024年，他在5月5日敲出生涯首轟，完成了從第800個打席才敲出全壘打的耐心等待，創下味全龍隊史新紀錄。
捲入德州撲克案 一度陷入低潮
然而，張政禹的職業生涯也充滿波折。同年8月，因捲入爭議事件，他遭球隊與聯盟處罰，這段經歷再次成為他人生中的警鐘。張政禹坦言，這些經歷讓他更加成熟，並堅定以場上表現贏回球迷的信任。
如今張政禹在12強賽的亮眼表現，成為中華隊不可或缺的一部分。他在關鍵比賽中的穩定守備與進攻貢獻，讓球迷見證了他的成長與韌性。比賽中的「金三角」手勢，既是他的個人標誌，也象徵了全隊無畏挑戰的精神。這位曾經落選的年輕選手，已在逆境中站穩腳步，如今在國際賽棒打美國，也讓他生涯成就再添一筆。
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