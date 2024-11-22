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▲中華隊三壘手張政禹展現多次精彩守備。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.11.22）

▲世界棒球12強賽，台灣對決美國，四局上林家正、張政禹、陳晨威接力敲出長打，中華隊連拿2分。（圖／記者葉政勳攝）

▲這個「金手角」手勢在德州撲克中代表的是「ALL IN」，正是由張政禹想出來的自嘲激勵手勢，希望帶動全隊毫無保留去拚。（圖／葉政勳攝）

張政禹在，開始受到外界關注。2019年，張政禹參加新成立的味全龍隊自辦測試賽，以4個打數擊出2支安打的表現成功脫穎而出。同年，他在中華職棒選秀會第7輪第35順位被味全龍隊選中，正式踏上職業棒球之路。他的努力與天賦，讓這一切看似困難的挑戰，逐漸轉變成成功的基石。職業生涯的起步並非順遂，但張政禹用實力逐漸證明自己。2020年，他在二軍的比賽中以打擊率 0.348、69支安打的成績展現潛力。同年3月21日，他在比賽中敲出關鍵安打，幫助味全龍隊拿下重返中華職棒後的首勝，這一幕成為他的職業生涯代表作之一。2023年對張政禹而言，意義非凡。儘管因脊椎骨裂需要休養，但他在然而，張政禹的職業生涯也充滿波折。同年8月，因捲入爭議事件，他遭球隊與聯盟處罰，這段經歷再次成為他人生中的警鐘。張政禹坦言，這些經歷讓他更加成熟，並堅定以場上表現贏回球迷的信任。如今張政禹在12強賽的亮眼表現，成為中華隊不可或缺的一部分。