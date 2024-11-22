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農業部制定的「寵物食品管理法」草案正在如火如荼進行中，今年末最大規模的寵物用品盛會，「2024上聯台北國際寵物用品博覽會(冬季展)2024台北貓展」今(22)日揭開序幕，盛大開展，主辦單位邀請了參展13家寵食品牌，還有超萌的14隻百萬網紅巨犬到場，響應寵物食品安全的議題，希望不再有毛孩健康受到食安影響。參與此次「百萬巨犬齊聚一堂，力挺寵物食安」活動的網紅飼主與他們的巨犬，包括：「雪橇犬麥可噗優和緬因喬鈮喵」的麥噗媽媽以及她的兩位寶貝銤爾與噗優、「標準型貴賓狗 哈樂 & 哈媚」的哈恩媽媽與可愛的哈恩等，現場活潑好動的巨型狗狗們，在響應寵食安全的活動流程中，出乎意料的乖巧，也難得齊聚一堂，在鏡頭下留下難能可貴的一幕。廠商也於品牌版上方鄭重地簽下他們的大名，一齊貼在主辦單位準備的「萬人聯署，支持食安立法為毛孩發聲」巨型背板上，支持寵物食管法草案落實，接著業者、飼主與現場的民眾，跟著主持人一起喊：「力挺寵物食安~毛孩幸福我把關！」大聲呼籲，場面相當感動。上聯國際展覽總經理時醒華表示：「毛孩他們的健康與食物安全是我們社會很重視的，很多立委也正在為寵物食品管理法努力地推動，所以我們也希望他們能夠繼續加油，希望主管機關農業部，能夠在這個部份協助業者，讓他們食品安全受到管理，讓飼主都很夠很清楚的知道他們毛孩的食品來源與安全。對毛孩有任何災病的家庭來說，都很辛苦，所以此次寵物展的活動特別具有意義與里程碑推進，讓寵食業者一起來呼籲大家，這個議題的重要性，盼社會各界都能持續關注。」另外，此次活動也收到了來自立法委員-郭昱晴立委、李坤城立委、賴惠員立委的加油打氣與支持，原先三位立委也非常願意到現場為毛孩們讚聲，因為公務的關係不便出席，但同步也送來了聯署簽名牌，宣示「守護毛孩健康」、「愛毛孩，挺食安」、「共同承諾，寵食安心」等標語希望能為寵物食安共同發聲。11月22日至25日，來寵物展的任何民眾，也可以前往萬人聯署背板，簽下大名，一同推動寵物食品管理法，見證萬人齊發聲的時刻。