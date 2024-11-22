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▲喜翔（左起）、游學修、萬洛都是今年金馬獎最佳男主角入圍者，分別代表台灣、香港與泰國，在入圍午宴上碰面也沒有太競爭的火藥味。（圖／記者陳明安攝）

▲鍾雪瑩（左起）、區嘉雯、夏于喬都獲得今年金馬獎最佳女主角提名，夏于喬看過另外兩位對手的片子，認為她們演出都有困難和精彩之處。（圖／記者陳明安攝）

▲夏于喬為了緩和緊張的心情，金馬影展期間看了不少片，也看過其他對手的演出。（圖／記者陳明安攝）

第61屆金馬獎最受矚目的影帝、影后之爭，入圍的《春行》喜翔、《看我今天怎麼說》游學修與鍾雪瑩、《白衣蒼狗》萬洛（Wanlop Rungkumjad）、《從今以後》區嘉雯、《小雁與吳愛麗》夏于喬等，於今（22）日出席在台北文華東方酒店舉辦的入圍者午宴。67歲喜翔如果勝出將改寫金馬獎史上最年長影帝的紀錄，他提到在午宴上碰到《女兒的女兒》入圍最佳女配角的劉奕兒，聽到她叫他喜哥，他說：「不行，我跟妳爺爺高鳴是好朋友，他走前的最後一部戲也是我跟他。」想到已逝的爺爺，讓她忍不住落淚。而夏于喬看了一堆入圍電影，透露很喜歡區嘉雯的《從今以後》，也跟她開心合照。今年5位金馬準影帝，喜翔與《餘燼》是台灣兩位代表，其他包括游學修、萬洛與《漂亮朋友》張志勇都來自外地，游學修和萬洛近日抵台後先認真看片，反而沒有到處走透透，問身為地主的喜翔怎麼推薦他們台灣哪裡好玩？他答得巧妙：「有錢哪裡都能去。」游學修好奇：「那沒錢的話呢？」喜翔回答：「夜市很不錯。」他在《春行》演活傳統不善於表達情感的男子對剛過世妻子念念不忘的執迷，游學修和萬洛看完以後都佩服，覺得是很厲害的表演。游學修坦言自己對得獎當然還是會有期待，可是看了對手的片子，都覺得很強，心情反而稍微平靜了些。他和萬洛都曾經歷過演員道路難走、不知道要不要放棄的掙扎，因此在台惺惺相惜，每次在金馬影展放映時碰到，也會互相揮手致意，有一種「你也在這」的親切感。游學修坦言得知提名金馬影帝的消息是自己一個人在車上，驚喜、興奮到哭出來，也喊話：「很想拍台灣的電影，導演們快來找我。」已經在台灣拍了《白衣蒼狗》的萬洛，則是希望除了還能有更多跨國合作機會外，也藉由這次經驗，讓泰國創作者能找到與台灣電影界攜手的方式。來自香港的鍾雪瑩去年就以《填詞L》入圍金馬影后，今年再度以《看我今天怎麼說》提名，兩次心情都不緊張，表示很榮幸能夠很近距離欣賞頒獎典禮。這一次她的角色難度高，因為是天生聽力障礙但經過人工耳蝸的幫助，能夠學習到說話，卻又不像一般人發音那麼標準，要揣摩的部分很多，發音也要特別去學。另一位香港來的準影后區嘉雯在《從今以後》演的是年長女同志，在另一半去世後竟因為生前未合法訂立遺囑、讓她繼承兩人一起居住的房子，而面臨要被一生至愛的家人給趕出去的局面，片子並沒有大搞悲情，卻始終令人感到有些淒涼。兩部片子都已經看了的夏于喬，一方面佩服鍾雪瑩下的苦功，又忍不住對區嘉雯表達對《從今以後》的喜愛，表示：「我在字幕跑完之後還留在位子上，好想看到故事再繼續下去。」她自己在演藝界修練多年，首度入圍金馬影后，坦言接到了入圍證書後才覺得像真的。她為了不讓心情太緊張，有空就去欣賞金馬影展的片子，也藉此做了不少功課。